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Suđenje pripadnicima takozvanog vračarskog klana na čelu sa Nikolom Vušovićem, zvanim Džoni sa Vračara i odbeglim Radojem Zvicerom, nastavljeno je danas u Specijalnom sudu u Beogradu izvođenjem dokaza sa Skaja u kojima, prema navodima tužilaštva, pripadnici kriminalne grupe planiraju ubistvo nekadašnjeg pripadnika voždovačkog klana Andrije Zarića.

Iz poruka i fotografija koje su optuženi razmenjivali putem Skaja, proizilazi da su mesecima pokušavali da uđu u trag Zariću, otkriju njegove navike i kretanje, ali da im je tek u novembru 2020. pošlo za rukom da pucaju u njega.

- Moraću ja da siđem da radim. Ne mogu psihički da podnesem da ne mogu da ga navataju - piše u jednoj od poruka koju je saradnicima u maju 2020., kako tvrdi tužilaštvo, poslao Dario Đorđević, zvani Dekster.

1/7 Vidi galeriju Dario Đorđević Dekster u bečkom sudu Foto: Heute.at, Denise Auer/Heute.at

Od februara te godine, prema komunikaciji, pravili su različite planove, da pucaju na njega, da mu postave bombu a čak su razmatrali i da mu maskirani u policajce ulete u kuću.

- Brate, moram da im dam policijske uniforme, da uđu u kuću, pašće ovako. Komšije gledaju, prolaze. Mora jednom da se vrati kući - stoji navodno u jednoj od Deksterovih poruka, pošto njegovi saradnici ne uspevaju da uprate gde se kreće Zarić.

- Moraju da upadnu u kuću kad ovo žuto smeće od auta bude tu i da ga ustrele - kaže im u nastavku glasovne poruke.

- Prozor dušu dalo da upadno i uzbuše ga noću - odgovara mu sagovornik.

Inače, pripadnici klana su u međuvremenu saznali da Zarić vozi žutog fiću abarta.

U porukama komentarišu i da je "ostao bez dinara", "nema leba da jede", da je "klošar" i "ker koji non stop zuji, pije i šiba".

- Meni svaki dan po nova seda zbog nerviranja - kaže prema dokumentima tužilaštva optuženi Stefan Mandarić.

Optuženi Mandarić danas u sudnici nije želeo da se izjašnjava o Skaj porukama, dok je Dario Đorđević Dekster trenutno u zatvoru u Austriji i sudi mu se u odsustvu. Međutim, njegov advokat Luka Nikolić danas je u sudnici rekao da to nije Deksterov glas.

- Nije glas Daria Đorđevića, zove me jednom nedeljno, ostavlja mi i glasovne poruke i ja mogu da vam ih pustim da čujete da to nije on - rekao je advokat Nikolić danas u sudnici.

Podsetimo, iako se u optužnici kao motiv planiranja likvidacije Andrije Zarića, koji je nekada važio za "žestokog momka" bliskog voždovačkom klanu, koji je javnosti postao poznat po vezi sa nekadašnjom voditeljkom Sandrom Drašković, zvanom Sani Armani, navodi koristoljublje, pripadnici vračarskog klana u porukama na Skaju zamerali su Zariću ljubavnu vezu sa Ninom Grujović. Nina Grujović, inače je udovica Nenada Grujovića, zvanog Crni Gruja.

Nenad i Nina Grujović ispred suda Foto: Nemanja Pančić

Grujović, koji se dovodio u vezi s Kekinom grupom se inače ubio 2018. Interesantno je da su se posle samoubistva Grujovića, od njega čituljama oprostili i pojedini optuženi pripadnici vračarskog klana, ali i osoba pod nadimkom Ćora, kako u međusobnoj komunikaciji vračarci oslovljavaju Andriju Zarića.

Prema navodima optužnice protiv takozvanog "vračarskog klana", vođe kriminalne grupe bile su spremne da plate 50.000 evra za ubistvo Zarića.

- Ona je blizu da joj deca postanu siročad. Bila je sa kraljem i umislila da je ona sada kraljica, pa bila je dok je bila sa G. Zbog njega samo, a ne zbog njenih dela, obrni okreni, užas brate. Jedva čekam špagete od nogu da mu napravi, biće invalid i tačka - piše u jednoj od poruka u februaru 2020. kada su, navodno, "vračarci" počeli da planiraju napad na Zarića.

Tokom komunikacije o tome kako bi najbolje bilo da se nadadne Zarić, prema porukama, nekoliko pripadnika kriminalne grupe, insistiralo je samo da "beba ne bude u autu".

- Pada mi na pamet, ako Ćora (Andrija Zarić, prim.aut.) parkira, da mu se možda beba ne nalazi u autu, tako da ako ide ka kolima, nek ga odmah cepa. Al ako stiže kolima, onda nek vidi nekako da mu nije beba u autu, horor je to ako je beba u autu.

Komentarišu i da je važno da sada "reše" Zarića, a da će "njoj dati do znanja šta im smeta", kao i da su spremni da "kileru" plate "50 soma".

Ranjen u novembru 2020. Foto: Nemanja Nikolić, Privatna Arhiva



- Ma 10 komada u noge i par u stomak, iz "kalaša". Računaj da će svaki drugi pogoditi. Vreme je na našoj strani, rešiće se to. Mi im ponudismo da ga osakate, a oni ako preteraju i ovaj gekne, šta da se radi - piše u poruci iz februara 2020.

Dok pripremaju njegovu likvidaciju komentarišu i da moraju da budu obazrivi "jer mu je žena prostitutka za pare".

- U kući, navodno, žive njegova keva, tetka i možda sestra. Po meni on živi u gradu, a tu samo dođe. Ko bi noramalan živeo s kevom i tetkom, a ima svoj stan. A ima i bebu s prostitutkom. Da su svi u toj kući, bila bi im ludinica - piše u jednoj od poruka, a onda isti sagovornik dodaje da je znao odmah "da je ona bagra", najverovatnije aludirajući na udovicu koja je ušla u vezu sa Zarićem.

- NIje lako ni roditeljima od G s njom - navodno komentarišu.

Inače, nepunih mesec dana posle ranjavanja Zarića, u centru Beograda njemu je zapaljen i žuti "fiat 500 abart".

- Šta ima novo za Ćoravog? Treba da mu se naglasi, preko nekoga, da će biti je..n, preko nekoga da mu se kaže, da nikada neće biti ostavljen na miru - pišu u jednoj od poruka koju su razmenili vračarci u decembru 2020.

U drugoj okrivljeni pripadnik klana dodaje:

- Treba mu poručiti, ovako da zna, to ti je smrade jedan zbog toga i toga, baš da zna i da će opet da dobije.

A nekoliko dana posle paljenja automobila u Beogradu komentarišu među sobom i to.

Inače Aleksandar Zarić, koji je bio nekada blizan moćnom voždovačkom klanu i sam ima dosije. On je 2015. pravosnažno bio osuđen na pet meseci zatvora zbog optužbi da je sa Vladanom Kontićem, Srđanom Kačavendom i Boškom Racom, koji su se takođe dovodili u vezu sa tom kriminalnom grupom, 2005. oteo i mučio Kačavendinog kuma. Povod za mučenje je, kako se pisalo, bio to što se oštećeni udvarao Kačavendinoj tadašnjoj ženi, Mileni Kačavendi, koja je sada rijaliti učesnica