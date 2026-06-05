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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su M. M. (25) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Pregledom osumnjičenog i njegovog automobila, policija je pronašla oko 100 grama marihuane i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika - piše u saopštenju PU Novi Sad.

Takođe, sumnja se da je on prethodno prodao marihuanu dvojici Novosađana, kod kojih je policija pronašla taj narkotik, pa će protiv njih biti podneta krivična prijava, zbog osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.