Sumnja se da je D. Z. (1999) u poslednja dva meseca starijim Novosađankama kidao ogrlice sa vrata; rasvetljene četiri teške krađe, jedna u pokušaju, osumnjičenom određeno zadržavanje do 48 sati.
PU Novi Sad
PRESRETAO BAKE PO NOVOM SADU I KIDAO IM ZLATO S VRATA! Uhapšen mladić (27), dolijao posle 2 meseca!
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadurasvetlili su četiri teške krađe, od kojih je jedna u pokušaju i uhapsili D. Z. (27) iz Žablja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela.
On se sumnjiči da je, u poslednja dva meseca, na području Novog Sada starijim Novosađankama kidao zlatne ogrlice sa vrata.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu.
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