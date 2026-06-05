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Veće Specijalnog suda u Beogradu ponovo je danas donelo odluku da Nikoli Kačareviću, mužu starlete Tamare Đurić, pritvor u kom je od novembra 2022., bude zamenjen kućnim pritvorom s elektonskom nanogicom i jemstvom od preko pola miliona evra.

Podsetimo, ovakvu odluku je i pre nekoliko meseci donelo isto veće, ali je Apelacioni sud u Beogradu po žalbi tužilaštva ukinuo i vratio na ponovno odlučivanje, zbog čega zatvorska straža muža starlete i dalje sprovodi iz pritvora.

U međuvremenu, Kačarević je povećao iznos koji nudi kao garanciju da će se redovno odazivati na sve pozive suda na više od 545.000 evra, nakon čega je veće Specijalnog suda usvojilo ovaj predlog.

Kačarević i Tamara Đurić, ubijeni Šarac Foto: ATAIMAGES, Printscreen

Kačarević, međutim, neće biti pušten danas, već tek kada bude upisana hipoteka na nekretnine. Podsetimo, ranije su njegovi advokati pred sudom pominjlai da kao garanciju daje kuće u Smederevskoj Palanci, Tivtu i Sopotu kao i 100.000 evra u kešu.

Kačarević je, podsetimo, optužen da je kao pripadnik vračarskog klana uč̣estvovao u ubistvu svog prijatelja Aleksandra Šarca, tako što je vođi kalan Nikoli Vušoviću za 6.000 evra dojavljivao informacije o mestima na kojima se sastaje sa Šarcem. Šarac je, podsetimo ubijen posle sastanka sa Kačarevićem u Tržnom centru Ušće 17. oktobra 2020.

Inače, u vreme kada je, kako se navodi u optužnici, Kačarević bio sa Šarcem u "Ušću", Tamara Đurić je bila na ručku sa njegovom udovicom Sanjom Šarac. Supruga optuženog Kačarevića, saslušana je kao svedok pred Specijalnim sudom u Beogradu.

- Toga dana, kada je Aleksandar Šarac ranjen u "Ušću", spavala sam do kasno jer sam bila u drugom stanju. Nikola mi je rekao da ćemo da završavamo garderober u stanu, zvao me u nekom trenutku i rekao da će Dejan Palić da kasni i da će ga on i Marko sačekati negde u kafiću. Mislila sam da Nikola odlaže, pa sam pozvala Dejana Palića, ali me onda pozvala Sanja Šarac i rekala "pošto su muškarci otišli u "Ušče", ajmo mi na ručak". Otišle smo, ona mi je govorila da se boji za bezbednost muža zbog nekih plakata koji su lepljeni u blizini njihove kuće, rekla mi je i imena osoba kojih se pribojava, a koje nisu na optužnici. Pitala sam ga zašto ga onda pušta da izlazi iz kuće, rekla mi je "ja čuvan dete, ne čuvam muža". Bile smo oko sat, sat i po, ja sam otišla kući i zatekla Marka i Nikolu, koji su sklapali plakar. U nekom trenutku je došao i Palić, Marku je pozvonio telefon i rekao je: "Šarac je ubijen". Mi smo bili šokirani jer su pre toga bili u "Ušću". Odmah sam pozvala Sanju, plakala je i ponavljala: "Ubili su ga" - ispričala je starleta šta se navodno dešavalo toga dana.

1/13 Vidi galeriju Tamara Đurić stigla na prethodno suđenje Foto: Petar Aleksić

Prema rečima Tamare Đurić, odmah je otišla kod Sanje u stan.

- Nisu bili neprijatni, plakali su, tu je bila porodica. Kada sam se vratila kući, zvonio je neko, predstavili su se kao policija. Ušli su, pretresli su stan. Našli su Nikoli telefon, jedan je bio moj. Tražili su da otvori telefon, on je otvorio. Dali smo sve ključeve od automobila, oni su ih pretresli. Odveli su ga, ubrzo me zvao i rekao da dolazi, došao je posle dva sata. To je to do dana kada je uhapšen. Čula se ogromna buka, mi smo spavali, ušli su u stan. Pitali su da li imamo nešto nedovzoljeno, rekli smo da nemamo. Rekli smo da imamo sef, uzeli su novac iz njega, uzeli su moj sat sa ruke, novac iz mog novčanika, ajped našeg deteta i još jedan sat sa natkasne. Tu su bili par sati i odveli NIkolu. To je to.

Tamara Đurić je tada u sudnici opisala da su ona i njen suprug bili bliski sa Sanjom i Aleksandrom Šarcem. Kako je navela posle hapšenja Nikole Kačarevića, prestale su da kontaktiraju.

U sudnici je tada sedela i udovica Aleksandra, koja se javila za reč posle ispitivanja starlete i osvrnula se na deo iskaza u kom je Tamara Đurić navela da od ovih prijatelja nikada nisu pozajmljivali novac.

Šarac, Kačarević i Tamara Đurić Foto: Privatna Arhiva

- Ja sam mislila da ćete mi postaviti pitanja, vezano za njeno izlaganje. Imala bih primedbu, kada je reč o novcu. Tužilac je pitao da li su pozajmljivali novac, neposredno pre ubistva mog muža, Nikola Kačarević je uzeo pozajmicu od oko 5.000 evra. Tako da, da, pozajmljivali su novac od nas. Čak dok mi je muž bio u bolnici, pitala sam da mi vrati, jer će mi možda trebati za sahranu. Imali smo i neprijatnu komunikaciju, Tamara Đurić je rekla "prepusti to meni". Ja sam se tog novca odrekla, ali moja svekrva nije. Imala je prepisku s Tamarom Đurić, neprijatnu koju je sačuvala i skrinšotovala - rekla je udovica, na šta je odmah reagovala i Tamara Đurić:

- Vratiću se na njenu rečenicu da sam ja rekla da ću to da završim, ja sam rekla da ću to da proverim. Možda ona ne zna da je njen muž davao novac na zajam. Kaže da zna da smo njena svekrva i ja imale prepisku, ne znam da li zna da mi je svekrva rekla da Sanju Šarac zanima samo novac i da je odmah izbacila iz kuće. Nije bilo nikakve pozjamice. Jesam imala prepisku sa Dušicom Perović, Sanja Šarac se odmah uselila u stan i izbacila svekrvu. Imam prepisku mogu da vam dam - odgovorila je Sanji Šarac za sudskom govornicom Tamara Đurić.

Za reč se javio i Nikola Kačarević koji je u pratnji stražara izveden u sudnicu.

- Ja sam prvo optužen za 6.000 evra, a sad ovde čujemo da sam ja od Šarca pozajmio 5.000 evra. Tražim bilo kakav dokaz za tih 5.000 evra. Ovo je za mene velika sramota da sam optužen za 6.000 evra, a u vreme kada je Aleksandar Šarac ubijen, vozio sam auto od 130.000 evra - rekao je optuženi Nikola Kačarević.