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Tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beograduodredio je zadržavanje u trajanju od 48 sati prema B.A. (40) kome se stavlja na teret da je u Beogradu, u periodu od 08.06.2024. godine do 16.01.2026. godine, u maloprodajnim objekatima lanaca supermarket izvršio pet krivičnih dela razbojništvo.

- Prilikom saslušanja osumnjičeni nije želeo da iznosi odbranu, nakon čega je dežurnom sudiji za prethodni postupak Prvog osnovnog suda u Beogradu podnet predlog za određivanje pritvora, imajući u vidu da postoje okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni boravkom na slobodi ometao krivični postupak uticajem na svedoke, kao i da bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo koje mu je stavljeno na teret - navode u saopštenju.

U toku istrage javni tužilac će preduzeti sve neophodne radnje u cilju utvrđivanja potpunog i tačnog činjeničnog stanja i donošenja odluke o daljem postupanju.

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