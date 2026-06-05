Tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu odredio je zadržavanje u trajanju od 48 sati prema B.A. (40) kome se stavlja na teret da je u Beogradu, u periodu od 08.06.2024. godine do 16.01.2026. godine, u maloprodajnim objekatima lanaca supermarket izvršio pet krivičnih dela razbojništvo .

- Prilikom saslušanja osumnjičeni nije želeo da iznosi odbranu, nakon čega je dežurnom sudiji za prethodni postupak Prvog osnovnog suda u Beogradu podnet predlog za određivanje pritvora, imajući u vidu da postoje okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni boravkom na slobodi ometao krivični postupak uticajem na svedoke, kao i da bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo koje mu je stavljeno na teret - navode u saopštenju.