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Viši sud u Beogradu završio je sa izvođenjem dokaza u postupku koji se vodi protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja dečaka-ubice koji je 3. maja 2023. u OŠ "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja, i u sredu bi trebalo da počne iznošenje završnih reči pred drugu po redu presudu.

- Pošto je sudsko veće završilo dokazni postupak, očekuje se iznošenje završnih reči, a potom i donošenje presude u relativno kratkom roku - kaže izvor Kurira.

Završnu reč pred presudu, pred sudom bi prvo trebalo da iznesu tužioci Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

- Tužioci će u završnoj reči analizirati dokaze izvedene pred sudom i predložiti kazne. Završnu reč imaće priliku pre presude da iznesu i advokati roditelja dečaka ubice, ali i Miljana i Vladimir Kecmanović ukoliko to budu želeli. Pošto se završe završne reči, sudija će zakazati datum i vreme objavljivanja presude - objašnjava sagovornik Kurira šta se očekuje u sredu pred sudom.

1/9 Vidi galeriju "OD SMRTI MOJE SOFIJE JA SAM SAMO MRTAV ČOVEK KOJI HODA" Potresno svedočenje majke devojčice ubijene u "OŠ Vladislav Ribnikar"! Foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Inače, na suđenju koje je održano u maju, prema rečima sagovornika Kurira, Vladimir Kecmanović "pokazao je pravo lice", pošto je glavnog javnog tužioca Višeg tužilašva u Beogradu Nenada Stefanovića optužio da je "kriv što je on u zatvoru bez ikakvih dokaza", izneo teške optužbe na račun tužioca Nikole Uskokovića i uputio reči koje je ona doživela kao pretnju advokatici Zori Dobričanin Nikodinović, koja zastupa oštećene porodice.

Miljana Kecmanović, podsetimo, tereti se za zapuštanje i zlostavljanje maloletnog sina koji je počinio zločin, dok se njen muž Vladimir osim za ovo tereti i za krivično delo protiv opšte sigurnosti.

Posle prvog suđenja, podsetimo, Vladimir Kecmanović je bio osuđen na 14 i po a Miljana Kecmanović tri godine zatvora. Tu presudu ukinuo je Apelacioni sud u Beogradu i naložio ponavljanje suđenja.

- I otac i majka su tokom postupka negirali sve navode optužnice, tvrdeći da su oni bili "ugledna i normalna porodica", da su deci pokušavali da usade prave vrednosti, sina vodili na brojne aktivnosti i učili ga da bude "dobar čovek". Međutim, u prvom postupku jedan od ključnih dokaza protiv njih je upravo svedočenje sina. Maloletni ubica, koji je pred sudom u potpunosti priznao izvršenje zločina, tokom ponovljenog postupka je pokušao da umanji značaj lošeg vaspitanja roditelja, ali je na sudu da proceni kada je govorio istinu - podseća izvor Kurira.

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Kako je Kurir pisao posle svedočenja masovnog ubice iz Ribnikara, on je promenu u odgovorima pravdao time da je sada "sazreo".

- Na iznenađenje svih prisutnih u sudnici, maloletni ubica koji je tokom prvog suđenja za sve što je učinio posredno krivio odnos roditelja prema njemu, na ponovljenom suđenju je rekao da zahtevi njegove majke nisu uticali na njega da počini masovno ubistvo 3. maja! Na prvom suđenju tvrdio je da je imala nerealne zahteve, da je stalno tražila od njega da bude najbolji, a da ga je otac nazivao psihopatom. Upitan zbog čega je promenio mišljenje, on je rekao "da je sada sazreo" - otkro je tada izvor Kurira.

Međutim, prema rečima naših sagovornika, oba njegova iskaza nalaze se u spisima predmeta i na sudskom veću je da ih ceni u odnosu na sve druge izvedene dokaze.

Tokom prvog suđenja, podsetimo, osim što je do detalja opisao zločin maloletni ubica je govorio i o tome da ga je otac vodio u streljanu i učio ga da puca, ali i da navodno kobnog dana ne bi pucao da mu nisu bili dostupni očevi pištolji do kojih je lako došao.

Presuda Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, prema rečima sagovornika Kurira, mogla bi da bude izrečena do kraja juna.

- Ukoliko se sve bude odvijalo kako je sud zakazao, i u sredu budu iznete završne reči, presuda bi mogla da javno bude saopštena več sredinom juna, eventualno do kraja meseca - dodaje naš sagovornik.

Vladimir Kecmanović, podsetimo,u pritvoru je od 3. maja 2023. i vreme provedeno u pritvoru biće mu uračunato u kaznu, ukoliko bude osuđen.

- Za ubistvo dece i radnika obezbeđenja u Ribnikaru niko neće odgovarati, jer je maloletni ubica u verme zločina imao 13 godina i nije krivično odgovoran - podseća sagovornik.