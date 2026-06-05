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Čak 30 miliona evra je vođa "zemunaca" Dušan Spasojević poverio braći Simović i Dejanu Milenkoviću Bagziju. Ogromne sume novca "zemunskog klana" skrivane su u torbama i zakopavane iz straha, u haosu nepoverenja i panike, vremenom su delimično nestajale ili menjale ruke, dok je ostatak kasnije razdeljen ili izgubljen bez jasnog traga.

Bojan T, nekadašnji lični kurir Dušana Spasojevića, naveo je da je 2002. godine Spasojević braći Milošu i Aleksandru Simoviću, kao i Dejanu Milenkoviću Bagziju, dao na čuvanje čak 30 miliona evra.

- Sav novac bio je spakovan u četiri velike torbe. Najpre su ih Simovići zakopali u dvorištu svoje kuće, ali su sve ubrzo vratili Spasojeviću, jer su se plašili za te pare. Spasojević je zatim torbe pune para dao na čuvanje Bagziju, koji je najpre nešto tog novca potrošio, a ostatku se izgubio svaki trag - rekao je za Informer.

Dušan Spasojević Foto: Privatna Arhiva

Poverenje puklo u strahu

Prema njegovim rečima, Dušan Spasojević, poznat kao Duća ili Šiptar, imao je veliko poverenje u Miloša Simovića, a i Miloš je u njega gledao sa ogromnim poštovanjem.

- Nije bilo stvari koju Miloš ne bi uradio za Duću. Jednog dana šef je zvao braću Simović u svoju vilu u Šilerovu i pokazao im četiri velike putne torbe. Rekao im je da je u torbama ukupno 30 miliona evra i da sve to moraju negde da sakriju - naveo je Bojan.

Kako je dodao, Simovići nisu imali poverenja ni u jedno drugo mesto osim u svoje dvorište, pa su odlučili da novac zakopaju.

Miloš i Aleksandar Simović Foto: Facebook/Legende Devedesetih

- Iskopali su rupetinu u dvorištu i tamo ubacili torbe i zatrpali ih zemljom. Međutim, pošto se radilo o tako ogromnom iznosu, dan i noć su, u strahu, naoružani sedeli u kući i čuvali pare. Posle četiri ili pet dana, Milošu Simoviću je pukao film i odlučio je da Dući vrati novac. Sećam se, rekao je Spasojeviću da živi nisu ni on ni njegov brat i da ne može više da podnese teret čuvanja tolikog novca. Duća je prasnuo u smeh, tog smeha se sećam kao da je juče bilo - ispričao je Spasojevićev kurir i dodao:

- Duća je zatim pozvao Dejana Milenkovića Bagzija i rekao mu da uzme torbe s novcem i da ih sakrije. Posle sam čuo priče da je Bagzi iz svih svežnjeva izvukao po par novčanica i da je tako uzeo ukupno oko 100.000 evra, ali ne znam da li je to stvarno uradio.

Dejan Milenković Bagzi Foto: EPA

Ove navode u velikoj meri potvrdio je i Aleksandar Simović tokom suđenja u Specijalnom sudu 2007. godine.

- Novac je bio raspoređen u četiri velike torbe. Kada sam video koliko je novca unutra, pretrnuo sam! Miloš i ja smo zakopali novac, ali danima nismo mogli da spavamo. Otišao sam kod Dušana i rekao mu da ne mogu da izdržim toliki teret. Torbe smo otkopali. Deo para sam odneo kod Zorana Vukojevića, a ostatak je Dušan dao Bagziju. Desetak miliona evra Milenković je držao kod sebe, a ostatak je dao prijateljima na čuvanje. Inače, kad sam mu odneo pare, on je iz svakog svežnja uzeo po nekoliko novčanica i tako Dušana oštetio za oko 100.000 evra - ispričao je Simović.

"Zemunski klan" bio je na vrhuncu moći početkom 21. veka, kada je zarađivao milione kroz otmice, šverc droge i krađe vozila. Nakon ubistva premijera Zorana Đinđića 12. marta 2003. godine, za članovima klana raspisana je poternica, a Dušan Spasojević i Mile Luković su dve nedelje kasnije likvidirani u Meljaku u obračunu sa pripadnicima SAJ-a.