Slušaj vest

Šest osoba, među kojima i dvoje dece, povređeno je danas u saobraćajnoj nesreći na putu Niš - Malča, na deonici paralelnoj sa auto putem Niš - Pirot.

Kako je potvrđeno u niškoj Hitnoj pomoći, ova služba zbrinula povređeni su vozači i putnici iz dva vozila.

- U jednom automobilu bila je porodica sa dvoje dece, a u drugom dvojica muškaraca. Na mesto nesreće uputili smo dve ekipe, nakon zbrinjavanja na licu mesta svi su prebačeni u niški Univerzitetski klinički centar. O stepenu povreda ne možemo za sada da se izjasnimo precizno, pacijenti imaju prelome nogu, bolove u stomaku, ugruvani su ali će se niihovo stanje znati tek nakon kompletne dijagnostike. U nišku bolnicu prebačeni su u stabilnom stanju, u nesreći nije bilo stradalih lica - kazao je dr Mersid Malagić, lekar u ovj zdravstvenoj službi.

Prema nezvaničnim informacijama, deca koja su povređena u udesu su mlađeg uzrasta.

Policija obavlja uviđaj na mestu nezgode, a vozila se propuštaju naizmenično.

Kurir.rs/Informer

Ne propustiteBosna i HercegovinaSTRAVIČNA NESREĆA U KISELJAKU: Poginuo mladić, saobraćaj je otežan posle teške nesreće
motor.jpg
Hronika"DEČACI SU PROLETELI KROZ CRVENO, SAMO JE PUKLO U SEKUNDI I KRVI JE BILO SVUDA" Očevici nesreće kod Vukovog spomenika opisali jezive prizore
dečak hitna pomoć
HronikaMLADA DOKTORKA MILICA (27) DESET DANA BILA U KOMI POSLE NESREĆE: Vozila bicikl kada se sudarila sa traktorom, otac ima snimak nesreće i traži SAMO JEDNO (FOTO)
nesreća Sremska Mitrovica.jpg
HronikaTINEJDŽERI (16) PROŠLI KROZ CRVENO, JEDNOM SE BORE ZA ŽIVOT?! Novi detalji saobraćajke kod Vukovog spomenika: Ima prelom lobanje, operacija trajala satima!
semafor hitna pomoć.jpg