- U jednom automobilu bila je porodica sa dvoje dece, a u drugom dvojica muškaraca. Na mesto nesreće uputili smo dve ekipe, nakon zbrinjavanja na licu mesta svi su prebačeni u niški Univerzitetski klinički centar. O stepenu povreda ne možemo za sada da se izjasnimo precizno, pacijenti imaju prelome nogu, bolove u stomaku, ugruvani su ali će se niihovo stanje znati tek nakon kompletne dijagnostike. U nišku bolnicu prebačeni su u stabilnom stanju, u nesreći nije bilo stradalih lica - kazao je dr Mersid Malagić, lekar u ovj zdravstvenoj službi.