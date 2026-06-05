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Žena iz Prokuplja večeras oko 19 časova nanela jepovrede po glavi svom suprugu. On je nakon što mu je ukazana pomoć u Hitnoj službi Doma zdravlja prebačen na Odeljenje urgentne medicine Opšte bolnice Prokuplje.

Prema prvim informacijama, ona ga je nekoliko puta udarila mobilnim telefonom po glavi i nanela mu više posekotina na licu, a čovek je nakon onoga što mu se dogodilo prilično uznemiren, te je potražio medicinsku pomoć.

Reč je o paru u srednjim tridesetim godinama.

U toku je dijagnostika povreda.

Kurir.rs

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