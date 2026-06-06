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Nakon što su je upitali šta joj je i kako mogu da joj pomognu, ona im je ispričala da ju je brutalno pretukao partner (35).

Slučaj jezivog nasilja otkriven je Gundulićevom vencu u centru Beograda kada je policija obavljala svoje redovne zadatke.

Tokom razgovora sa uplakanom trudnicom, policajci su otkrili da je u šestom mesecu trudnoće, te im je ispričala da ju je partner psovao, omalovažavao, pretio da će je ubiti nakon čega je i fizički napao.

- Trudnicu je gurao rukama, a zatim stezao i stiskao i zadao joj udarce po telu, kao i udarac nogom u stomak - ispričala je trudnica policajcima.

Kako navodi izvor, trudnica je ispričala i da živi u Beču, da je partner više ne zanima, pa su policajci po službenoj dužnosti odmah kontaktirali dežurnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva, koji je naložio da se muškarcu odmah izreknu hitne mere udaljenje iz stana i zabrana prilaska u vezi sa nasiljem u porodici.

Takođe, naloženo je da se napadnuta devojka hitno javi dežurnom lekaru radi pružanja pomoći, ali i dobijanja povredne liste.