Nakon nezgode sinoć u Trbušanima povređeni muškarac primljen je u bolnicu sa lakim telesnim povredama, istraga je u toku.
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SAOBRAĆAJNA NEZGODA KOD ČAČKA: Muškarac (42) povređen u Trbušanima, primljen na hirurgiju
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U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila sinoć u Trbušanima kod Čačka povređen je muškarac star 42 godine.
- Pacijent je na prijemu bio stabilnih vitalnih parametara. Nakon odrađene dijagnostike konstatovane su lake telesne povrede i primljen je na Odeljenje hirurgije - izjavila je za RINU Marija Stranjanac, PR Opšte bolnice Čačak.
Za sada nisu poznate okolnosti pod kojima je došlo do ove saobraćajne nezgode, a više detalja biće poznato nakon istrage nadležnih organa.
Kurir.rs/RINA
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