Slušaj vest

Odbegli Dušan Šilj i Nikola Ivović osuđeni su, u februaru prošle godine, na po 17 i po godina zatvora zbog ubistva Šarovića.

Policijske informacije govore da je bio u prijateljskim odnosima sa porodicom Roganović, čija su dva člana, Niko i Vladimir, ubijeni u ratu crnogorskih klanova.

Telo mladića pronađeno je u dvorištu, unutar velikog kompleksa vila. U Šarovića je ubica ispalio šest hitaca, a nakon toga sa saučesnikom koji ga je čekao na motoru pobegao.

Namamili ga u vilu

Kompleks "Akacija hil" je zatvorenog tipa i na nekoliko objekata postavljen je video-nadzor. Istražitelji su ubrzo nakon zločina pronašli tragove. U šumi je pronađen motor, nedaleko od vile u čijem je dvorištu pronađeno telo. Motor je poslat na veštačenje zbog izuzimanja DNK tragova.

Stefan Šarović Foto: Printscreen

Komšije iz okolnih kuća nisu želele da razgovaraju sa novinarima, kažu da ništa nisu čuli, i da nisu znali da tu Šarović živi.

Prethodno, Šilj i Ivović su u novembru 2023. godine napustili Istražni zatvor kada je istekao rok od tri godine u kome je Viši sud morao doneti presudu. Od tada su njih dvojica u bila u bekstvu.

Šilj se tereti da je zajedno sa Nikolom Ivovićem, na podmukao način ubio Šarovića.

Nikola Ivović uhapšen je novembra prošle godine u Herceg Novom, a sve detalje o tome čitajte OVDE.

Pripremili dva pištolja za likvidaciju

Nakon zajedničkog boravka sa Šarovićem u ugostiteljskom objektu "K." iskoristili su njegovo poverenje i prijateljstvo i predložili mu da ih prati. Šilj i Ivović su upravljali motociklom, dok se za njima, po nagovoru optuženih, kretao Šarović svojim motorom, kojim je upravljao Đ. P.

Kada su došli na raskrsnicu jadranske magistrale sa lokalnim putem, Šilj je po dogovoru pošao sa Ivovićem, zajedno sa Stefanom, kojeg su prethodno na prevaru namamili, a potom su se uputili ka kompleksu, "Akacija", piše u optužnici.

U optužnici je navedeno i da su okrivljeni dolaskom u dvorište kompleksa, iz prethodno pripremljenog oružja, dva pištolja, u Šarovića ispalili više hitaca, zatim su se motociklom uputili lokalnim putem i pobegli. Nikola Ivović, uhapšen je u julu 2020. godine na Palama u Republici Srpskoj, a Crnoj Gori je izručen 7. avgusta iste godine.

Psovke, pa pucnji!

Ivović je tokom suđenja rekao da se dogovorio sa Šarovićem da mu proda nekoliko komada pištolja "duga devetka".

Nikola Ivović Foto: Facebook Printscreen

- Ja sam doneo ranac, dodao mu i rekao da pogleda oružje, da me isplati i da palimo. Šarović je odložio ranac, što mi je bilo čudno, a potom me opsovao: "Ajde, sad ću da isplatim tebe i tvog smrdljivog Bosanca (Šilj Dušana), palite odavde da vam ne bi j...o m..er". Šarović je potegao pištolj i repetirao ga. Bio sam zbunjen i šokiran. Nisam imao šta drugo nego sam sa obe ruke skočio na njega da mu otmem pištolj. Uspeo sam u tome i putem poluge mu uzeo pištolj. Otišao sam dva-tri koraka unazad, a on je krenuo ka meni. Bio sam razjaren što je Stefan uperio pištolj u mene. U tom besu, opalio sam dva metka prema Stefanovim nogama. Iza mene se čulo još pet-šest hitaca... Znao sam da je Dušan pucao. Nikada nije postojala namera da ovo uradim, da sam hteo to uradim, mogao sam u mraku i da se ne posumnja, jer smo bili dobri drugovi - izjavio je Ivović na suđenju.

Otac upozorio da se ubice njegovog sina šetaju gradom!

Nekoliko meseci pre hapšenja osumnjičenih, Ljubo Šarović, otac ubijenog Stefana Šarovića pozvao je nadležne u Crnoj Gori da, kako je naveo, počnu da rade svoj posao i da sa ulica sklone presuđene ubice.

Ljubo Šarović kritikovao je rad policije i pravosudnih organa zbog ove situacije.

Ulicama Herceg Novog kreće se opasni ubica Nikola Ivović - saopštio je Ljubo Šarović i istakao da je "zgrožen neradom policije".