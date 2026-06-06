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Porodica ubijenog Milana Jorovića ogorčena je načinom na koji se odvija sudski postupak protiv optuženih za njegovo ubistvo. Kako navode za Kurir, umesto da proces ide ka okončanju, ročišta se iznova odlažu, a porodica sve više stiče utisak da se predmet nepotrebno odugovlači.

Osumnjičeni za ubistvo i Milan Jorović (u uglu) Foto: Printscreen, Privatna Arhiva

Inače, optuženima Goranu M. i Darku K. juče je pritvor ponovo produžen, dok se trećeoptuženi Igor G. brani sa slobode.

- Revoltirani smo i besni zbog načina na koji se vodi postupak. Suđenje traje dugo, a ročišta se konstantno odlažu, zbog čega imamo utisak da se kraj procesa ne nazire. Od ukupno 14 zakazanih ročišta, čak osam nije održano, što dodatno produbljuje osećaj nemoći i frustracije. Svako novo odlaganje za nas znači produžavanje agonije i odlaganje pravde za Milana, koju čekamo već gotovo tri godine - navodi porodica za Kurir.

Kako ističu, dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da se tužioci u predmetu često menjaju.

- Tužilac se sada menja po treći put, odnosno dobićemo četvrtog tužioca u ovom predmetu. Plašimo se da će se na taj način dokazi i čitav postupak vremenom "razvodniti". Nekome očigledno odgovara da se ovaj proces odugovlači, samo je pitanje zašto - navode oni.

Porodica dodaje da svaki novi dolazak u sud za njih predstavlja dodatnu traumu, jer su primorani da se iznova suočavaju sa ljudima kojima se sudi za ubistvo njihovog najbližeg.

Jedan od osumnjičenih pravi probleme? Prema informacijama do kojih je došao Kurir, sudu je dostavljen i izveštaj o disciplinskom prestupu koji je, kako saznajemo, evidentiran kod optuženog Darka K. tokom boravka u pritvoru. - Sudu je dostavljen izveštaj koji se odnosi na disciplinski postupak protiv optuženog Darka K. Za sada nije poznato o kakvom se tačno prestupu radi, odnosno da li je reč o eventualnom sukobu sa drugim pritvorenicima, kršenju kućnog reda ili nekoj drugoj povredi disciplinskih pravila. Očekuje se da detalji budu poznati nakon što sud izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju - kaže izvor Kurira upoznat sa slučajem.

Prilazi peške, hladnokrvno ubija i beži na motoru

Na jednom od do sada održanih ročišta u Višem sudu u Beogradu prikazani su video-snimci za koje tužilaštvo veruje da dokumentuju trenutke pre, tokom i neposredno nakon ubistva Milana Jorovića u Zemunu.

Kako je tada objasnio izvor Kurira, na snimcima se vidi ruta kretanja osobe prerušene u dostavljača hrane, za koju se sumnja da je imala ulogu u zločinu.

- Na snimku se vidi kako osoba prerušena u dostavljača hrane peške prilazi kući ispred koje su parkirana vozila i gde se nalazio Jorović. Potom se vidi kako nakon kritičnog događaja trčećim korakom odlazi sa lica mesta, vraća se ka motoru i udaljava - rekao je tada izvor Kurira.

Prema njegovim rečima, kvalitet video-zapisa nije bio takav da bi se sa apsolutnom sigurnošću mogao utvrditi sam čin pucnjave, ali je snimak prikazan kao jedan od dokaza u postupku protiv Gorana M., Igora G. i Darka K., kojima se sudi za teško ubistvo Milana Jorovića.

Uznemirujući snimak likvidacije možete videti ispod:

00:38 Snimak ubistva Milana Jorovića u Zemunu Izvor: Privatna arhiva

Podsetimo, Milan Jorović ubijen je 21. juna 2023. godine ispred porodične kuće u Zemunu. Prema navodima optužnice, osumnjičeni su ga mesecima pratili i opservirali njegovo kretanje, a zločin je izvršen kada je napadač, navodno maskiran u dostavljača hrane i na motociklu, prišao žrtvi i ispalio hice.

Za ubistvo se terete Goran M., Darko K. i Igor G. Goran M. i Darko K. nalaze se u pritvoru, dok se Igor G. od maja pretprošle godine brani sa slobode.

U strahu

Nevenčana supruga Milana Jorovića ranije je za Kurir ispričala da je mesecima pre zločina imala osećaj da ga nešto muči i da je živeo u strahu.

Foto: Printscreen

- Kad god sam ga pitala da li je sve u redu, govorio je da ne brinem. Danas, kada vratim film, imam utisak da je znao da se nešto sprema. Tih dana pre ubistva kao da se opraštao od svih nas - ispričala je ona.

Posebno joj teško pada činjenica da se jedan od optuženih, Igor G., već duže vreme nalazi na slobodi.