U centru Beograda grupa mladića sinoć je napala i pretukla dvojicu tinejdžera, koji su nakon ukazane pomoći prevezeni u Urgentni centar, dok policija traga za napadačima.
Hronika
ZVERSKI PRETUČENI TINEJDŽERI U CENTRU BEOGRADA: Nasilnici presreli momka (18) i počeli da ga lome palicama, drug pritrčao da mu pomogne, pa i njega prebili
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Dva tinejdžera brutalno su pretučena sinoć nešto nakon ponoći u centru Beograda.
Kako se nezvanično saznaje, N. M. (18) vraćao se kući sa proslave kada ga je presrela grupa mladića koja je iznenada počela da ga udara rukama, nogama i palicama.
V. J. (19) prišao je da mu pomogne, ali je grupa nasilnika i njega počela da tuče, nakon čega su pobegli sa lica mesta.
N. M. je u napadu zadobio povredu ruke, a V. M. povrede glave i nosa.
Povređenim tinejdžerima na licu mesta je ukazana hitna medicinska pomoć, a potom su prevezeni u Urgentni centar na dalje zbrinjavanje.
Policija traga za napadačima.
Kurir.rs/Telegraf.rs
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