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Dva tinejdžera brutalno su pretučena sinoć nešto nakon ponoći u centru Beograda.

Kako se nezvanično saznaje, N. M. (18) vraćao se kući sa proslave kada ga je presrela grupa mladića koja je iznenada počela da ga udara rukama, nogama i palicama.

V. J. (19) prišao je da mu pomogne, ali je grupa nasilnika i njega počela da tuče, nakon čega su pobegli sa lica mesta.

N. M. je u napadu zadobio povredu ruke, a V. M. povrede glave i nosa.

Povređenim tinejdžerima na licu mesta je ukazana hitna medicinska pomoć, a potom su prevezeni u Urgentni centar na dalje zbrinjavanje.

Policija traga za napadačima.