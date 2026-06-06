Vatrogasci-spasioci iz Šapca pomogli trudnoj ženi koja je povređena u saobraćajnoj nesreći

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Vraćajući se sa intervencije, vatrogasci-spasioci iz Šapca naišli su na saobraćajnu nezgodu u kojoj je povređena trudnica.

Nisu čekali ni trenutak - odmah su pritekli u pomoć, pružili podršku povređenoj ženi i, pre dolaska Hitne pomoći i policije, službenim vozilom je bezbedno prevezli do bolnice.

- Vatrogasci-spasioci ne uleću samo u vatru i vodu da spasu ljude, njihova veličina je u spremnosti da pomognu svakom čoveku u nevolji, onda kada je pomoć najpotrebnija - navodi se na Instagram stranici MUP Srbije.