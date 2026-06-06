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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su B. V. (68) iz Knjaževca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Niš, duvan, hapšenje
Foto: PU Niš

- Policija je pregledom vozila i pretresom magacina koji osumnjičeni koristi pronašla 534,5 kilograma rezanog duvana bez potrebne dokumentacije - navode u saopštenju PU Niš.

Niš, duvan, hapšenje
Foto: PU Niš

Pronađeni duvan predat je Poreskoj policiji u Nišu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.

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