U vozilu i magacinu osumnjičenog pronađeno čak 534,5 kilograma duvana bez dokumentacije, roba predata Poreskoj policiji
PU Niš
ŠVERCOVAO POLA TONE DUVANA! Uhapšen muškarac iz Knjaževca, policija otkrila ogroman štek (foto)
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su B. V. (68) iz Knjaževca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.
Foto: PU Niš
- Policija je pregledom vozila i pretresom magacina koji osumnjičeni koristi pronašla 534,5 kilograma rezanog duvana bez potrebne dokumentacije - navode u saopštenju PU Niš.
Foto: PU Niš
Pronađeni duvan predat je Poreskoj policiji u Nišu.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.
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