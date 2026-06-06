Kako se porodice ruše u klanovima?

Kako se porodice ruše u klanovima?

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Poslednjih godina sve je češći slučaj da čitave porodice budu uvučene u svet organizovanog kriminala, gde se rodbinske veze neretko prepliću sa hijerarhijom u kriminalnim grupama. Jedan od najupečatljivijih primera jeste upravo porodica Ivanović sa Cetinja, čija se imena dovode u vezu sa "škaljarskim klanom".

Dok su dvojica braće iz ove porodice ubijena u obračunima kriminalnih grupa, treći brat je nedavno izručen iz Španije Crnoj Gori, gde se protiv njega vodi krivični postupak zbog najtežih dela organizovanog kriminala.

Kako je potvrđeno, pripadnik "škaljarskog klana" Ilija Ivanović (26) sa Cetinja izručen je iz Španije u Crnu Goru u organizaciji NCB Interpol Podgorica, uz asistenciju Posebne jedinice policije. On je sproveden u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija u Podgorici, gde mu je određen pritvor po odluci Višeg suda.

- Lice I.I. je, uz pojačane mere bezbednosti, sprovedeno u UIKS Podgorica shodno rešenju o određivanju pritvora - saopšteno je iz crnogorske policije.

Ilija Ivanović Foto: Printscreen/Dan

Za Ilijom Ivanovićem bila je raspisana međunarodna poternica zbog vođenja krivičnog postupka koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Podgorici, a tereti se za stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo putem podstrekavanja.

On je prethodno u Španiji već izdržavao zatvorsku kaznu nakon što je 2022. godine osuđen na šest godina i četiri meseca zatvora zbog šverca 408 kilograma kokaina, zaplenjenog u akciji "Kobi Fantom".

- Ilija Ivanović, Predrag Vujošević i Božo Vukić uhapšeni su 2021. u velikoj akciji u kojoj je zaplenjeno 408 kilograma kokaina i 413.000 evra u gotovini. Sud u Las Palmasu ih je osudio na višegodišnje kazne zatvora, uz milionske novčane kazne - rekao je izvor Kurira i podsetio da je Vujošević navodno šef kriminalne organizacije Pink panter koji je 3. avgusta prošle godine preživeo atentat u Barseloni.

- Nepoznati egzekutor pucao je u grudi Vujoševiću koji je šetao psa. Preživeo je napad, nakon što je odmah hospitalizovan - navodi izvor i dodaje da je Vujošević koji je služio kaznu sa Ilijom Ivanovićem neposredno pre pokušaja likvidacije izašao iz zatvora.

Sagovornik dodaje da se tadašnja istraga fokusirala na mrežu koja je, prema navodima istražnih organa, pokušala da uspostavi kanal distribucije narkotika preko Kanarskih ostrva.

- Postoje operativni podaci da su "škaljarci" u Španiju došli još 2020. godine sa ciljem da se uključe u međunarodni lanac trgovine narkoticima - naveo je izvor.

Veze sa krimi obračunima

Ilija Ivanović se u Crnoj Gori dovodio u vezu i sa ubistvima Andrije Gazivode, bliskog "kavačkom klanu", kao i Petra Muhadinovića, koji je likvidiran na Cetinju 2020. godine.

Izručenje Ilije Ivanovića iz Španije Crnoj Gori predstavlja nastavak međunarodne saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala, dok, istražitelji navode, da se očekuje da će postupak pred Višim sudom u Podgorici rasvetliti njegovu navodnu ulogu u strukturi "škaljarskog klana".

Ipak, posebno je jeziva činjenica da je Ilija Ivanović mlađi brat dvojice već ubijenih muškaraca, takođe povezanih sa kriminalnim miljeom.

Dvojica braće likvidirana u obračunima

Andrija Ivanović ubijen je 24. septembra 2025. godine, kada je, prema navodima istrage, namamljen i likvidiran zajedno sa Stefanom (Milom) Beladom u vozilu u mestu Ugnji kod Cetinja. Istragom povodom likvidacije utvrđeno je da su "škaljarci" namamljeni od strane krtice, osobe kojoj su verovali.

Milo Belada i Andrija Ivanović Foto: Kurir

- Na automobil "škaljarca" Andrije Ivanovića tajno je postavljen uređaj za praćenje, što je ubice dovelo do njega i Stefana Belade kada su likvidirani - podseća izvor.

Tela Belade i Ivanovića su pronađeni 29. septembra oko 15.45 sati u vozilu, na makadamskom proširenju lokalnog puta, na oko 250 m od glavnog puta Cetinje-Budva. Nekoliko sati nakon što su pronađena tela, na teritoriji Budve pronađen je zapaljen motocikl, za koji se sumnja da je iskorišćen za bekstvo.

Nekoliko nedelja kasnije, 16. oktobra 2025. godine, u Beogradu je ubijen i Filip Ivanović, koji je pogođen hicem u glavu u Hercegovačkoj ulici, u luksuznom kompleksu u Beogradu na vodi. Policija je ubrzo uhapsila osumnjičenog Đorđa Z. (21), kod koga su pronađena dva pištolja.

Filip Ivanović Foto: Interpol, Nemanja Nikolić

Inače, Filip Ivanović, prema tvrdnjama meštana Cetinja, prisustvovao je sahrani ubijenog brata Andrije iako je u to vreme bio u bekstvu.

Ista osoba namila obojicu?

- Ubistvo Filipa Ivanovića nepunih mesec dana posle likvidacije njegovog starijeg brata, najverovatnije je obračun klanova i ne isključuje se mogućnost da je naručilac isti. Sve ukazuje da je braću namestila ista osoba, jer iako je osumnnjičeni za ubistvo Đorđe Z. priznao da je ubio "škaljarca" u Beogradu i kratko u svoju odbranu rekao "da nije više mogao da trpi njegovo maltretiranje", sumnja se da je neko u koga je Ivanović imao poverenja otkrio ubicama njegovu lokaciju - kaže sagovornik Kurira.

Cela porodica Roganović bila u klanu

Pored Ivanovića, najveću porodičnu žrtvu u ratu kotorskih klanova podnela je porodica Roganović iz Herceg Novog, čiji su pojedini članovi navodno bili bliski kavačkom klanu.

Porodica Roganović Foto: Boris Pejovic EPA, Privatna Arhiva, Screenshot, Dan, Vijesti

Niko Roganović ubijen je u julu 2017, a u aprilu iste godine njegov sin Duško Roganović teško je povređen u eksploziji bombe koja je podmetnuta pod njegov automobil.

- Duško Roganović je tada teško povređen u eksploziji, amputirane su mu obe noge, ali je, prema operativnim podacima, i nakon toga ostao aktivan u kriminalnim poslovima i njegovo ime se danas nalazi na više optužnica Specijalnog državnog tužilaštva u Crnoj Gori - navodi izvor upoznat sa istragom.

Duškov brat od strica Vladimir Roganović likvidiran je u Beču u decembru 2018. godine.

- Vladimir Roganović je bio jedan od najbližih ljudi Radoja Zvicera. Njegova likvidacija duboko je pogodila vrh "kavačkog klana" i od tada se, prema oceni istražnih organa, lanac osvete i sukoba nije zaustavio - navodi izvor Kurira.

Šćepan Roganović, sin Nika Roganovića i rođeni brat Duška Roganovića, ubijen je u februaru 2020. godine, a on, kako se moglo čuti iz više izvora, nije imao kriminalni dosije, već je bio žrtva bezobzirne osvete.