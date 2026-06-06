Vaše polje inostranstva je prikazano kroz uspeh u saradnji sa stranim kompanijama. Napredak u karijeri. Očekuje vas obnavljanje komunikacije sa osobom...

Napredak u poslovanju i na finansijskom planu. Poseban uspeh očekuje one koji se bave trgovinom i sarađuju sa inostranstvom. Vaš odnos s partnerom ula...

Vaše polje poslovne komunikacije i saradnje najavljuje vam period prosperiteta. Proširićete krug saradnika. Očekuje vas važan razgovor s partnerom. Pl...

Uspešno ćete rešiti dugotrajan pravni problem ili će vam poći za rukom da sredite spornu dokumentaciju. Finansijski dobitak. Imate osećaj da vas partn...

Uspešna saradnja sa inostranstvom i veliki korak napred u vašim poslovnim poduhvatima. Finansijski uspeh. Novo poglavlje na ljubavnom planu. Poznanstv...

Uspešno ćete privesti kraju rad na dugoročnom projektu. Očekuje vas potpisivanje novog ugovora. Razmišljate o zasnivanju porodice i veoma ozbiljno shv...

Novi elementi u radnom okruženju ili promena radnog mesta. Mogući su unapređenje i finansijski dobitak. Između vas i partnera zapalio se stari žar. Sl...

Akcenat u ovom periodu je na unapređenju finansijske situacije. Uspeh za sve one koji se bave trgovinom, turizmom i nekretninama. Izazov tajne ljubavi...

Došao je pravi trenutak za vas. Napredak u karijeri. Uspešno ćete rešiti stari problem između vas i partnera. Sledi dalje poboljšanje veze. Počinjete ...

Očekuje vas veoma važan poslovni razgovor iza zatvorenih vrata. Ne ulazite u rizične poslove, naročito sa sumnjivim i nepoznatim osobama. Nesporazumi ...

Poslovna saradnja s prijateljima može vam doneti znatan napredak na finansijskom planu. Napredak i u karijeri. Poboljšanje kvaliteta vaše veze s partn...