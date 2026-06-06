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Tužilaštvo u Novom Pazaru podnelo je optužni predlog protiv Andrijane Ć. zbog stavljanja u promet škodljivih proizvoda. 

- Osnovno javno tužilaštvo u Novom Pazaru podnelo optužni predlog Osnovnom sudu u Novom Pazaru, od 31.3.2026, protiv Andrijane Ć. zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršila krivično delo Proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda iz čl. 256, st. 1 KZ - navodi javni tužilac Samir Bakić.

Podsećamo, Andrijana Ć., godinama uvozi nelegalne i opasne preparate za estetske zahvate i radi bez dozvole širom Srbije o čemu je Kurir već pisao u prošlosti.

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