Osnovno javno tužilaštvo u Novom Pazaru podnelo je optužni predlog protiv Andrijane Ć. zbog krivičnog dela stavljanja u promet štetnih proizvoda.
Hronika
PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV ANDRIJANE IZ NOVOG PAZARA: "Zbog stavljanja u promet škodljivih proizvoda..."
Slušaj vest
Tužilaštvo u Novom Pazaru podnelo je optužni predlog protiv Andrijane Ć. zbog stavljanja u promet škodljivih proizvoda.
- Osnovno javno tužilaštvo u Novom Pazaru podnelo optužni predlog Osnovnom sudu u Novom Pazaru, od 31.3.2026, protiv Andrijane Ć. zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršila krivično delo Proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda iz čl. 256, st. 1 KZ - navodi javni tužilac Samir Bakić.
Podsećamo, Andrijana Ć., godinama uvozi nelegalne i opasne preparate za estetske zahvate i radi bez dozvole širom Srbije o čemu je Kurir već pisao u prošlosti.
Reaguj
Komentariši