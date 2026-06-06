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Srđan Janković i Dejan Dragijević Foto: Nemanja Nikolić

- Ovim potezom, pritvor je, kako se u praksi često dešava nakon potvrđivanja optužnice, produžen za standardni period od 60 dana, do početka sledeće faze postupka i zakazivanja suđenja - kaže izvor Kurira.

U međuvremenu, nakon što je prvostepeni sud vratio jedan deo optužnice na ponovno razmatranje, Viši sud u Negotinu doneo je odluku kojom se ukida krivična odgovornost Radoslava Dragijevića (75) iz sela Zlot, koji je bio optužen za neprijavljivanje krivičnog dela i pomoć učiniocu nakon izvršenja krivičnog dela. Postupak protiv njega je obustavljen.

- Viši sud u Negotinu, odnosno veće suda, donelo je rešenje da nema mesta optužbi, odnosno, postupak protiv Radoslava Dragijevića je obustavljen - navodi izvor Kurira.

1/11 Vidi galeriju Srđan Janković, Dejan Dragijević i Radoslav Dragijević Foto: Printscreen/Video Plus

Za sada, termin početka suđenja za ubistvo Danke Ilić i dalje nije poznat! Kako Kurir saznaje, on zavisi od dve ključne odluke, prvo od pravnosnažnog okončanja dela postupka koji se tiče starijeg Dragijevića pred Apelacionim sudom, a zatim i od odluke o tome koji će sud biti nadležan za glavni pretres.

- U opticaju su Viši sud u Negotinu i Viši sud u Zaječaru, koji već postupa u fazi odlučivanja o pritvoru osumnjičenih, pa će upravo ta procesna odluka odrediti i mesto gde će suđenje formalno biti održano - kaže naš sagovornik i dodaje da iako je optužnica potvrđena, sudski proces još nije počeo, a brojna pitanja, uključujući i odgovornost osumnjičenih, biće razjašnjena tek tokom glavnog pretresa.

Podsetimo, optužnica je nedavno potvrđena protiv Dejana Dragijevića iz sela Zlot i Srđana Jankovića iz sela Luka kod Bora, zbog krivičnog dela teško ubistvo u saizvršilaštvu.

"Smrt se može dokazati i bez tela"

Iz Apelacionog suda je navedeno da je prvostepeni sud u ponovljenom postupku postupio po ranijim nalozima i da je dopuna istrage bila opsežna.

- U obimnom obrazloženju Apelacioni sud navodi da je Viši sud u Negotinu u ponovljenom postupku postupio po ranijim nalozima i da je tokom dopune istrage urađena detaljna rekonstrukcija događaja - navodi izvor Kurira.

Rekonstrukcija događaja, kako se dalje navodi, rađena je "po kazivanju svakog okrivljenog ponaosob, i posebno po kazivanju majke deteta", a analizirani su brojni dokazi, uključujući forenzička i elektronska veštačenja video-snimaka, kao i saobraćajno-tehnička veštačenja kretanja učesnika u kritičnom periodu.