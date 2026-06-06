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Danas je snimljena još jedna vožnja u kontrasmeru na auto-putu kod Vrčina. 

Naime, kako se vidi na Instagram stranici "192_rs" vozač je ušao u kontra-smer i pored dva saobraćajna znaka na kojima jasno piše "STOP, pogrešan smer" — ali trenutno nije poznato kako je došlo do ovog incidenta. 

I dok su pojedini komentari ispod podeljenog videa osudili ovakav potez, bilo je i onih koji su se složili da je greška možda uočena prekasno i da je vozač pokušavao da se uključi u odgovarajući smer. 

Detalji incidenta nisu poznati. 

Kurir.rs

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