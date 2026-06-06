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Telefonske poruke dvojice tadašnjih službenika policije Crne Gore, otkrivaju da je zaštićeni svedok u slučaju ubistva Šćepana Roganovića prošao policijsku torturu nakon što je uhapšen u februaru 2020. godine kao član grupe koja je organizovala i taj zločin.

U spisima Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore (SDT) citira se komunikacija bivših policajaca Ljuba Milovića i Ivana Stamatovića mesec dana kasnije - u periodu od 26. do 27. marta iste godine.

Iz nje proizlazi da je Stamatović najpre obavestio kolegu da se upravo vratio s posla i da su "radili jedno lice iz Herceg Novog", koje je trenutno u Podgorici. Poruke se očigledno odnose na tada lišenog slobode Miloša Đuričkovića.

"Sada sam došao sa posla. Radili isto ono kao u Baru, sa jednim licem iz HN, ali ođe u Pg, jer je tu sada... Na Malti je pošao da radi, da se skloni, jer se drogirao i kockao i dužan, itd. Sve je ispričao. Radio je i za Roganoviće i za Mrvu i Vulića... kupovao drogu od jednih i drugih, pa dužan bio i jednim i drugim. I ovaj hoće za sada da bude svjedok saradnik, mada nama to svi pričaju dok ih ispitujemo. Svašta je nešto pričao... Uglavnom, pitah Backa, on kaže, ako ponovi to kod tužioca, da imaju bombu koju su našli, a trebao Zajevac da aktivira", navodi se u porukama Stamatovića.

Ljubo Milović Foto: Printscreen/Libertas, Printscreen/X

Šćepan Roganović ubijen je u Herceg Novom 13. februara 2020. godine, a ekipa iz škaljarskog klana strahovala je da bi Đuričković mogao da "progovori" zbog čega su se na sve načine trudili da ga "utišaju".

"Oteli smo ga dobro"

Policajac Stamatović potom obaveštava Milovića da uhapšeni ide kod tužioca na saslušanje: "Sada ide kod tužioca, vidjećemo da li će pričati tamo."

Onda mu pojašnjava da je osumnjičeni spreman da progovori, da kaže sve što zna, a da će najviše "da uvali Vlada i Zurovca".

"Priča što zna i za jedne i druge... I znaju da je u zadnje vrijeme bio sa Kićom i Mrvom, pa ga doveli da vide šta zna oko ubistva Roganovića", piše on.

Ponovo potencira da će Zurovac i Dule biti uhapšeni ako ponovi sve ono što je njima kazao, nakon čega Milović konstatuje: "Znači i Dula uvalio".

mesto ubistva Šćepana Roganovića Foto: Youtube prtscr / Novi Novi, Printscreen YouTube

"A kaže da je Dule najagresivniji bio od svih", odgovara mu Stamatović, zvani Batica.

Milovića interesuje "je li se lako otvorio", a kolega odgovara:

"Onako. Oteli smo ga dobro. Ubacili u kola. Ćutali do gore, gore mu stavili kesu, izbili, vezali noge i onda je počeo po malo. Pa posle solidnih batina i kese, počeo od kada se rodio... Sve što je znao pričao je... Mi smo ga mučili brate, Backo i Nikola su pričali sa njim, on je pričao sve i sada ne mogu da se sjetim konkretno šta za njega posebno (Dula), jer on priča i onda ne govori imena nego po nadimcima. Spominjao nekog Gli ga zove", odgovara Stamatović.

Objašnjava da nije mogao pohvatati sve što je uhapšeni ispričao, "jer kada se otvorio, počeo je od onih nebitnih stvari, od početka":

"Kako je prodavao drogu, kupovao po 5 g, od Roganovića, pa onda ga cimali svi što se drogira, pa onda kuću kako su kupili Roganovići".

Zvicer i sklanjanje

Milović potom Stamatoviću prosleđuje prepisku koju je, piše u dokumentima, imao sa osobom koja je pisala pod imenom Carlos. Taj nadimak na nekada zaštićenoj Skaj aplikaciji koristio je vođa kavačkog klana Radoje Zvicer.

Ta grupa u isto vreme strahovala je da Đuričković ne "proda" i njihove saborce iz mafijaške organizacije.

"Znam dokle mogu sa njima, opet smo na izvoru informacija... Opet tamo mi je Batica i još par drugova, u priči smo i znamo kad se nešto dešava", Milović piše Zviceru.

1/6 Vidi galeriju Selfi slike vođe kavačkog klana Foto: Printksrin

Stamatović mu kaže da će sigurno biti hapšenja, "rekoše - tužilac zadovoljan".

"A brate, neka s’vate ovo malo ozbiljno, jer nema kod nas kredibilnosti svjedoka da se mjeri. Nek se sklone dok ne vidimo šta će iz svega ovog tužilac izvesti i pokrenuti dalje... A ovaj mali sve zapamtio i priča detalje. Čak citira ljude kako su mu govorili... Dula, Vlada i Šćepana".

Govori mu onda da će za sat da idu u akciju u Herceg Novi i da detalji koje je uhapšeni ispričao prete da otkriju zajedničke saradnike.