Dve osobe povređene su u saobraćajnoj nesreći kod Lajkovca kada je kombi udario u vozilo zaustavljeno u zaustavnoj traci zbog kvara. Prednji deo vozila je potpuno uništen, a saobraćaj se odvija neometano
Detalji sudara
KAMION STAO ZBOG KVARA, U NJEGA SE ZAKUCAO KOMBI! Detalji jezive nesreće kod Valjeva: Dve osobe povređene, VOZILA SMRSKANA! (FOTO)
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Dve osobe su povređene u teškoj saobraćajnoj nesreći, do koje je došlo jutros kod Lajkovca, prenose mediji.
U nezgodi, oko 6.45 časova, učestvovala su dva vozila.
Vozilo koje pripada jednoj firmi, a kojim je upravljao A. P. (25) iz Valjeva, udarilo je u vozilo koje je bilo parkirano u zaustavnoj traci usled tehničke neispravnosti.
Saobraćaj se sada odvija neometano.
Kako se može videti na fotografijama, prednji deo kombija koji je učestvovao u nesreći kod Valjeva je potpuno smrskan, a srča je svuda po putu, prenosi Blic pisanja Tanjuga.
Kurir.rs
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