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Tokom popodnevnih sati na obilaznici kod tržnog centra Roda u Čačku dogodila se teška saobraćajna nesreća kada je vozilo Hitne pomoći udarilo u ženu koja je prelazila kolovoz, najverovatnije van pešačkog prelaza. Iako se prvo pojavila informacija da je žena nastradala, oglasili su se iz bolnice da je žena ipak živa, ali u jako teškom stanju.

- Na urgentno prijemno odeljenje primljena je ženska osoba povređena u saobraćajnom udesu u teškom opštem stanju. Pacijentkinja je primljena u jedinicu intenzivne nege, rekla je za RINU dr Marija Stranjac iz Opšte bolnice u Čačku.

Stanovnici koji žive u blizini kažu da ih je prizor izuzetno potresao.

- Hitna pomoć je išla pod zvučnom i svetlosnom rotacijom, vozač nike imao vremena da reaguje i udario je u ženu koja je ostala da leži nepomočno. Zato su svi pomislili da joj nema spasa, ali nadamo se da će biti dobro sada kad znamo da je povređena. Nažalost ovo nije prva ovakva situacija ovde, jer su se i ranije događale nesreće sa teškom ishodom, kaže jedan od meštana.

Tokom trajanja uviđaja saobraćaj na ovom putu je obustavljen i formirane su dugačke kolone vozila.