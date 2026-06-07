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Telo Biljane Stojanović (38) pronađeno je u štali na čaršafu u junu 2022. godine, dok se pored nje nalazio nož i otrov koji je popila kada je počinila samoubistvo. Njena ćerka, pronašla je u kući očev pasoš, za kog je verovala da je na službenom putu, o čemu je odmah obavestila strica policajca koji je pronašao telo svog brata Ivana Stojanovića (40), koje je bilo zazidano u buretu pune 3 godine.

Pretpostavlja se da je Biljana Stojanović sekirom ubila Ivana još tri godine ranije, odnosno 2019. godine, prilikom njegovog poslednjeg dolaska iz Rusije gde je radio, a da je nakon toga telo zazidala u buretu štale, a deci i rođacima rekla da se vratio u inostranstvo. Bratovljevo zazidano telo u buretu, otkrio je njegov brat Nenad, kada je porušio napravljeni zid u štali.

- Svima nam je teško, ide kako mora. Roditelji nisu nikako, žive na lekovima. Ne mogu da se oporave od tragedije. Samo nenormalan čovek može da se oporavi, normalan ne - rekao je na prvu godišnjicu ovog strašnog otkrića brat ubijenog muškarca.

Nenad je tada za "Blic" otkrio da su on i Ivan imali još jednog brata, koji je takođe ubijen i to na Nenadove oči.

- Svašta sam prošao, žao mi je, rođeni mi je brat. Nije to prvi brat koji je nastradao. Prvi brat mi je poginuo na moje oči kada sam imao šest godina a on četiri godine. Ovo je drugi brat koji je nastradao. Tako je izgleda suđeno. Ali mora da se živi dalje, šta ćeš - pričao je Nenad.

Mesto gde se dogodilo ubistvo i samoubistvo u kući u Leskovcu Foto: Kurir

Biljana nađena u štali na jastuku

Jedan od najjezivijih zločina u Srbiji od početka su pratile brojne misterije. Biljana je prvo nestala, ali se verovalo da je živa, sve dok ubrzo njeno telo nije pronađeno u štali.

- Ona je prvo nestala. Svi su je tražili, ali je nisu našli da bi njeno telo bilo nađeno u štali posle dva ili tri dana. Ležala je na čaršavu, sa glavom na jastuku dok joj je drugi jastuk bio ispod leđa, a kraj nje su se nalazili nož, cigarete i bočica otrova. Da li je ponela nož jer je želela da preseče vene pa na kraju nije imala hrabrosti za to već je popila otrov, ili je nož ponela u strahu od nekog, pre nego što je odlučila da sebi oduzme život, ostaće večna tajna koju je odnela u grob - pričala je ranije rođaka.

Našao brata zazidanog u buretu

Biljana je sahranjena, ali se za Ivanovu strašnu sudbinu u tom trenutku još uvek nije znalo. On je čak na čitulji bio naveden sa ostalim članovima uže porodice kao ožalošćeni. Klupko monstruoznog zločina počelo je da se odmotava na dan Biljanine sahrane, nakon što je njihova ćerka našla očev pasoš u kući pa pozvala strica Nenada koji je policajac. U pasošu je stajalo da je Ivan poslednji put ušao u Srbiju u junu 2019. godine i da nakon toga više nije prelazio državnu granicu.

Ivan Stojanović, Biljana Stojanović Foto: Facebook

Nakon što je čuo da je u zidu štale zazidavano navodno neko zlato, Nenad je u štali razbio jedan dograđeni pregradni zid, iza koga je video bure od 200 litara koje je bilo ozidano sa svih strana ciglama. On je razbio cigle i oborio bure, ne znajući još uvek šta će u njemu da nađe.

- Bure je bilo pažljivo napunjeno sa dva sloja peska i betona koji su naizmenično ređani, a na vrhu je bilo ozidano ciglama. Kada je teško bure palo na zemlju, prvo što je ugledao bila je lobanja. Odmah je pozvao policiju zbog sumnje da je u pitanju telo njegovog brata. Očigledno je da je bure bilo tako napunjeno peskom i betonom da se ne bi osećao miris truljenja tela - rekao je ranije izvor "Blica".

Biljani je u ozidavanju bureta pomagala maćeha kojoj je ispričala da je pronašla neko zlato I da moraju da ga sakriju tako što će ga zazidati u štali.

DNK analiza potvrdila je da je u buretu bilo telo Ivana a forenzičari su otkrili da je ubijen u jednoj od soba u kući, koja je potom prekrečena. Sobu je Biljana držala sve vreme zaključanom!

Lagala da se čuje sa mužem

Otkriće Ivanovog tela u buretu sve je šokiralo, zato što je Biljana tri godine obmanjivala sve oko sebe da je Ivan živ i da će uskoro doći, a kada bi neko pokušao da ga čuje, izmišljala je svakojake izgovore.

- Biljana je dugo lagala da se čuje sa Ivanom zbog čega niko nije pokretao pitanje gde se on nalazi. Njegovim roditeljima je u više navrata prenosila njegove pozdrave rekavši da bi ih nazvao, ali da ne može jer oni nemaju Viber, niti internet u svojoj kući u udaljenom zaseoku Zbežište u planinama iznad Vučja. No, i svaka laž ima kraj. Verovatno je bila saterana gomilom laži u ćorsokak pa je digla ruku na sebe - objašnjavala je rođaka.

Biljana Stojanović Foto: Printscreen/Facebook

Nije bilo pomagača

Nakon opsežne istrage Više javno tužilaštvo u Leskovcuutvrdilo je da nije bilo drugih pomagača u zločinu, osim Biljane, koja je bila osumnjičena.

- Na osnovu prikupljenih obaveštenja i preduzetih radnji u predistražnom postupku nisu utvrđene činjenice koje ukazuju na postojanje osnova sumnje da je neko lice zajedno sa Biljanom učestvovalo u radnji izvršenja krivičnog dela, kao ni činjenice da je nekome bilo poznato da je delo izvršeno - navela je ranije vršilac funkcije višeg javnog tužioca u Leskovcu Ljiljana Zlatanović Janković.

Sumnje

No, iako je Više javno tužilaštvo u Leskovcu ovakvim nalazom praktično stavilo tačku na slučaj jezivog zločina kakav po brutalnosti nije dugo viđen na jugu Srbije, meštani Velikog Trnjana gde su supružnici živeli, i susednog Vučja, gde živi rodbina ubijenog čoveka, i dalje ne mogu da poveruju da je jedna mršava i krhka žena, kakva je bila Biljana, mogla da sama u potpunosti sprovede u delo ovakav monstruozni plan.

Po pričama meštana neverovatno je da je Biljana mogla sama da ubije Ivana koji je bio krupniji od nje i da čuva zločin u tajnosti pune tri godine a da o tome niko ne zna. Sumnjalo se da je njen ljubavnik iz susednog sela nešto znao o tome, ali je poligrafsko ispitivanje pokazalo da govori istinu i da nije znao za tragičnu sudbinu Biljaninog muža. Takođe, poligrafskim testiranjem je potvrđeno i da je maćeha, koja je pomagala u zazidavanju bureta, govorila istinu.

Ivan Stojanović Foto: Facebook

Sahranjen kraj brata koji je ubijen kao dete

Ivan Stojanović (40) je sahranjen u planinskom zaseoku Zbežište kod Vučja, kraj tela brata Slaviše koji je poginuo nesrećnim slučajem kada je imao samo četiri godine. Slavišu je, tada, pre četiri decenije, u toku igre lovačkom puškom, ubio drugi dečak iz sela star 14 godina a strašan prizor odigrao se pred očima njegovog dve godine starijeg brata Nenada.

- Mlađi brat Slaviša mi je poginuo na moje oči. On je imao četiri, a ja šest godina kada ga je iz puške u toku igre upucao drugi dečak, koji je bio sedmi ili osmi razred osnovne škole. Sudbina mi je takva da nemam reči da je opišem. Ivan će biti sahranjen u Zbežištu, pored Slaviše – ispričao je ranije Ivanov brat Nenad.

Po rečima meštana Vučja, kada je Slaviša poginuo, njegovi roditelji Ruža i Jovan su odlučili da imaju još jedno dete kako Nenad ne bi bio sam posle velike tragedije.Tako se rodio Ivan. Ali, 40 godina kasnije i njega je snašla crna sudbina kakvu niko nije mogao ni da zamisli.

- Tragedija velika za jednu takvu divnu porodicu. Oni su dobri i vredni ljudi, ostali su u tom nepristupačnom zaseoku gde se bave stočarstvom - ispričali su ranije meštani Vučja, podseća Blic.