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Večeras je došlo do lančanog sudara na auto-putu Miloš Veliki, kod Uba. 

Kako se navodi na Instagram stranici "192_rs" veliki zastoji su u svim trakama. 

Trenutno nije poznato kako je došlo do nesreće, kao ni stanje učesnika. 

Vozačima se savetuje oprezna i bezbedna vožnja. 

Kurir.rs

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