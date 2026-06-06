Zbog nesreće su formirane velike kolone i zastoji u svim trakama, dok stanje učesnika za sada nije poznato
Saobraćajna nesreća
LANČANI SUDAR NA AUTO-PUTU MILOŠ VELIKI! Saobraćajka kod Uba, saobraćaj otežan - formirane velike kolone! (VIDEO)
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Večeras je došlo do lančanog sudara na auto-putu Miloš Veliki, kod Uba.
Kako se navodi na Instagram stranici "192_rs" veliki zastoji su u svim trakama.
Trenutno nije poznato kako je došlo do nesreće, kao ni stanje učesnika.
Vozačima se savetuje oprezna i bezbedna vožnja.
Kurir.rs
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