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Prošle noći u Beogradu su se dogodile tri saobraćajne nezgode u kojima je lakše povređeno četvoro ljudi. Hitna pomoć je saopštila da je bilo puno pijanstava u kojima su prednjačili mladi.

U jednoj tuči pred zoru jedan 25-ogodišnji mladić zadobio je površinsku povredu nožem.

Pomoć su noćas najviše tražili bolesnici sa hroničnim problemima. Hitna pomoć je tokom noći imala ukupno 125 intervencija

Mladić (25) zadobio je povrede nožem u tuči koja se dogodila na uglu ulica Koče Popovića i Gavrila Principa na Zelenom vencu, rečeno je u Hitnoj pomoći.

U ranim jutarnjim satima, u 5.20, na uglu Koče Popovića i Gavrila Principa došlo je prvo do tuče, pri čemu je bilo alkoholisanih osoba i jedan mladić od 25 godina dobio površinske povrede potkolenice nožem, navedeno je iz Hitne za RTS.

Ekipe Hitne pomoći u toku noći su obavile 125 intervencija, od kojih je oko 20 bilo na javnom mestu, i to uglavnom zbog mladih osoba u alkoholisanom stanju. Za pomoć su se najviše javljali astmatičari, onkološki i srčani bolesnici.

Poređenje sa jučerašnjim danom, skoro je isti broj poziva, 127 ukupno, obavljenih 32 na javnom mestu, rekla je za RTS dr Danijela Jevtić uz Hitne pomoći.

"Pet saobraćajnih nezgoda, četvoro učesnika, dvoje prevezenih, ali dan je obeležila teška trauma u smislu traumatske amputacije šake kod mladića od 26 godina, povreda eksplozivom u Ljubice Lukovića 5 na Zvezdari i prevezen je u crevnu zonu Urgentnom centru", navedeno je iz Hitne pomoći.

Ostao bez šake

Mladić (26) zadobio je teške povrede i morala je da mu bude amputirana šaka. Naime, kako je saopšteno iz Hitne pomoći, tokom noći je došlo do teškog povređivanja mladića (26) na Zvezdari, kada je došlo do manje eksplozije.

Nije poznato šta je izazvalo eksploziju, ali je mladić zadobio politraumatsku povredu. On je hitno prevezen u bolnicu, ali, kako su rekli iz Hitne pomoći za RTS, naposletku je morala da mu bude amputirana šaka.

Noćas je, podsetimo, došlo i do tri saobraćajne nezgode u Beogradu u kojima su četiri osobe zadobile lakše telesne povrede.