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Policijski službenici su u petak uveče pokušali da zaustave S. S. (25), koji je upravljao električnim trotinetom. Umesto da se zaustavi, mladić je dao gas i pokušao da pobegne.

Policajci su ga ubrzo sustigli, nakon čega je došlo do incidenta.

Kako se navodi, prilikom pokušaja legitimisanja, S. S. je udario policijskog službenika u glavu. Policajac je tom prilikom zadobio lakše telesne povrede.

S. S. je lišen slobode i određeno mu je zadržavanje do 48 sati, u okviru kojeg će biti saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Mladenovcu. Na teret mu se stavlja krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene radnje.

Prema saznanjima, nakon identifikacije utvrđeno je da je za S. S. raspisana poternica Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.