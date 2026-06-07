NAPADNUT POLICAJAC U MLADENOVCU: Mladić na trotinetu pokušao da pobegne, pa kada su ga uhvatili, udario službeno lice u glavu
Policijski službenici su u petak uveče pokušali da zaustave S. S. (25), koji je upravljao električnim trotinetom. Umesto da se zaustavi, mladić je dao gas i pokušao da pobegne.
Policajci su ga ubrzo sustigli, nakon čega je došlo do incidenta.
Kako se navodi, prilikom pokušaja legitimisanja, S. S. je udario policijskog službenika u glavu. Policajac je tom prilikom zadobio lakše telesne povrede.
S. S. je lišen slobode i određeno mu je zadržavanje do 48 sati, u okviru kojeg će biti saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Mladenovcu. Na teret mu se stavlja krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene radnje.
Prema saznanjima, nakon identifikacije utvrđeno je da je za S. S. raspisana poternica Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.
Kurir.rs/Telegraf.rs