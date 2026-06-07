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Trideset godina nakon ubistva Tomislava Mihajlovića, poznatijeg kao Tomo Gibanica, na crno belim stranicama pojavila se čitulja u znak sećanja na čoveka koji je tokom osamdesetih i devedesetih godina važio za jednog od najpoznatijih i najjačih momaka u Čačku.

Čitulja objavljena povodom tri decenije od njegove smrti privukla je pažnju brojnih Čačana koji se i danas sećaju burnog perioda kada je grad zbog obračuna kriminalnih grupa često nazivan "srpskim Čikagom".

Foto: Čitulje

U čitulji se ističe da vreme nije umanjilo uspomenu na Mihajlovića.

- Neke osobe nikada ne odu, sve dok žive u srcima onih koji ih vole. I posle 30 godina, sećanje na tebe je jednako živo, a ljubav i poštovanje koje osećamo prema tebi ne prolazi - navodi se u oproštajnim rečima posvećenim Tomi Gibanici.

Tomislav Mihajlović ostao je upamćen kao jedna od najpoznatijih figura čačanskog podzemlja devedesetih godina. Njegovo ime često se pominjalo zajedno sa Draganom Drobnjakom Dropsom, sa kojim je godinama bio blizak saradnik i prijatelj, a koji je preminuo baš pre nekoliko dana, odnosno 1. juna ove godine. Interesantno je da je Drops preminuo maltene na godišnjicu smrti svog nekadašnjeg saborca sa asfalta Gibanice. Gibanica je ubijen 5. juna 1996. godina, a Drops je preminuo 1. juna 2026. godine.

Dragan Drobnjak Drops Foto: Printscreen YouTube/Balkan Info

Pre nego što je ubijen, na Mihajlovića je, prema ranijim navodima, navodno više puta pokušavan atentat. U tim obračunima stradali su i ljudi koji nisu bili mete napadača.

Prema pričama koje su godinama kružile gradom, Toma je u jednom trenutku primetio nepoznatog muškarca u blizini svoje kuće. Sumnjajući da je reč o plaćenom ubici, nije pokušao da pobegne niti da se skloni na sigurno mesto.

Naprotiv, prema svedočenjima koja su kasnije dospela u javnost, krenuo je za njim sa namerom da ga sustigne i sazna ko stoji iza pokušaja njegove likvidacije. Tada je napadač zapucao.

- Njegovo ubistvo dogodilo se u periodu kada je Čačak bio poprište sukoba kriminalnih grupa i nerasvetljenih likvidacija. U tim obračunima stradalo je više osoba, među kojima i ljudi koji nisu bili direktno uključeni u sukobe. Tek dolaskom istražitelja iz drugih gradova, kako su mediji ranije pisali, istraga je dobila novi tok - pišu mediji i dodaju da je navodno nekadašnji Dropsov i Tomov "prijatelj" naručilac likvidacije.

Foto: Shutterstock

Prema tadašnjim navodima, za ubistvo su osuđena dvojica plaćenih ubica iz Beograda, dok je osoba koju su atentatori označili kao organizatora godinama ostala nedostupna pravosuđu.

Reputacija žestokih momaka

Mihajlović je među poznanicima ostao upamćen i po svojoj fizičkoj snazi. Oni koji su ga poznavali često su govorili da su on i Dragan Drobnjak bili među najjačim ljudima tog vremena.

- Verujte da su Drops i Tomo bili toliko jaki momci da bi bez straha mogli da se biju sa nekoliko MMA boraca. Ne preterujem ni jedan odsto. To dovoljno govori kakvu su reputaciju imali - prisetio se jedan od njihovih poznanika.

Devedesetih godina upravo su sukobi između Gorana Bojovića sa jedne strane i Tomislava Mihajlovića i Dragana Drobnjaka sa druge obeležili jednu od najburnijih godina u Čačku.