MILIJA TERETE DA JE LIKVIDIRAO 2 BRATA - JEDAN ROGANOVIĆ IZREŠETAN U BEČU, DRUGI U HERCEG NOVOM: Evo ko odlučuje o sudbini "škaljarskog" ubice!
Nakon hapšenja odbeglog crnogorskog državljanina Milija Bajramovića (33) zvanog "Smrt" u italijanskom Riminiju, počela je pravna procedura tokom koje će italijanske vlasti odlučiti kojoj državi će najpre biti izručen. Za visokorangiranim pripadnikom organizovane kriminalne grupe tragale su i Austrija i Crna Gora, a prema saznanjima iz bezbednosnih krugova, najveće šanse da ga prva preuzme ima upravo Austrija.
Bajramović je uhapšen posle višemesečne međunarodne istrage u kojoj su, osim italijanskih istražitelja, učestvovale i austrijske bezbednosne službe koje su godinama radile na prikupljanju dokaza protiv njega.
- Austrija je odmah nakon hapšenja dostavila kompletnu dokumentaciju italijanskom pravosuđu i podnela formalni zahtev za izručenje. Kako su austrijske službe aktivno učestvovale u međunarodnoj istrazi koja je dovela do njegovog lociranja i hapšenja, očekuje se da će upravo toj državi da bude najpre izručen. Naravno, konačnu odluku doneće italijanski sud, ali prema dosadašnjoj praksi Austrija ima ozbiljnu prednost - navodi sagovornik upoznat sa procedurom.
Prema njegovim rečima, nakon okončanja postupka u Austriji, Bajramović bi mogao da bude izručen Crnoj Gori, koja ga takođe potražuje zbog teških krivičnih dela.
- U ovakvim slučajevima nije neuobičajeno da jedna država prva vodi postupak, nakon čega se osumnjičeni predaje drugoj državi koja ga takođe potražuje. Crnogorski istražni organi već godinama vode postupke protiv njega i očekuje se da će tražiti njegovo preuzimanje nakon austrijskog procesa - objašnjava izvor.
Sumnjiči se za ubistvo Vladimira Roganovića u Beču
Austrijske vlasti terete Bajramovića da je učestvovao u ubistvu Vladimira Roganovića, koje se dogodilo u decembru 2018. godine u Beču.
Roganović, koji je važio za osobu blisku kavačkom klanu, ubijen je ispred jednog restorana, dok je teško ranjen i Stefan Vilotijević koji se nalazio u njegovom društvu.
Prema navodima istrage, napadač je otvorio vatru naočigled brojnih gostiju i prolaznika, a austrijski mediji tada su zabeležili da je likvidacija izvedena izuzetno profesionalno i bez oklevanja.
- Roganović je svega 12 dana pre ubistva izašao iz spuškog zatvora, gde je izdržavao kaznu zbog nelegalnog posedovanja oružja. Nakon izlaska iz zatvora otišao je u Austriju, navodno kako bi se sklonio od suparničkog, škaljarskog klana iz Kotora - podseća izvor i dodaje:
- Egzekutor i saučesnik čekali su Roganovića i njegove prijatelje da izađu iz restorana kako bi ih uhvatili nespremne. Kako su zakoračili egzekutor je osuo rafalnu paljbu u njihovom pravcu. Roganović je od zadobijenih metaka preminuo na licu mesta dok je njegov prijatelj pogođen metkom u glavu, ali se nakon nekog vremena oporavio - rekao je ranije naš izvor.
Crna Gora ga tereti za ubistvo Šćepana Roganovića
Istovremeno, crnogorski istražitelji smatraju ga direktnim izvršiocem ubistva Šćepana Roganovića, koji je u februaru 2020. godine likvidiran u centru Herceg Novog.
Prema navodima optužnice, Bajramović je sačekao Roganovića u blizini gradskog parka, prišao mu i iz neposredne blizine ispalio više hitaca.
Tužilaštvo tvrdi da je nakon zločina pobegao sa mesta događaja, gde ga je na motociklu čekao Krsto Vujić, jedan od navodnih organizatora kriminalne grupe.
Podsetimo, i Šćepanov brat Duško Roganović ranije je teško povređen kada je ispod njegovog automobila aktivirana eksplozivna naprava, dok je njihov otac Niko Roganović ubijen iste godine.
Najbliži saradnik ubijenog Krsta Vujića
Prema podacima bezbednosnih službi, Bajramović je godinama važio za jednog od najbližih saradnika Krsta Vujića, visokopozicioniranog pripadnika škaljarskog klana koji je sredinom aprila ove godine ubijen u Barseloni. Vujić je likvidiran usred dana dok je sedeo u kafiću sa suprugom i maloletnim detetom. Iako su se lekari nekoliko dana borili za njegov život, podlegao je teškim povredama.
I Vujić i Bajramović godinama su bili u bekstvu, a istražitelji ih dovode u vezu sa više najtežih krivičnih dela počinjenih tokom rata crnogorskih klanova.
Posebnu pažnju istražitelja privukle su poruke sa kriptovane aplikacije Skaj, koje su, prema optužnicama, razmenjivali članovi kriminalne grupe nakon ubistva Šćepana Roganovića.
Iz tih komunikacija proizlazi da su razgovarali o novim likvidacijama i daljim obračunima sa protivničkim klanom.
Mili Barjamović: Jesi razmišljao šta za Nana?
Krsto Vujić: Neka se opusti malo da vidi da se ne pominje nigde i onda ću ga navući na pare i to je to. Samo moram videti koga da pošaljem dole da ga zakopa.
Mili Barjamović: A to se mora dobro napraviti brate da se i tu ni napravi greška da neko leži zbog toga, zbog otmice itd. To kopanje je grdno, baš što uvek neko nekad može pokazati mesto gde je zakopan. Ja bih najradije ja da to uradim, ali gde ću još za Nana dolazit dole i rizikovati da padnem negde da me uhapse. Jedino ako dođem ubrzo za Duku da ga radim i samo ja da znam gde je rupa.
Krsto Vujić: Bitni je Duka brate, njega moramo završit jer on sigurno najviše gura sad.
Dva meseca bio "duh"
Italijanski mediji navode da je potraga za Bajramovićem trajala mesecima i da je važio za izuzetno opreznog begunca. Policija je uspela da ga locira u stanu u naselju Marebelo, koji je formalno bio registrovan na ruskog državljanina koji godinama nije boravio u Italiji.
Stan je spolja delovao potpuno napušteno, ali je istražiteljima pažnju privukla neuobičajeno velika potrošnja električne energije. Nakon višenedeljnog osmatranja usledio je detalj koji je razrešio misteriju.
- Čovek koji je do tada bio praktično duh otkriven je kada se na nekoliko trenutaka pojavio iza zavese. Jedva primetno pomeranje tkanine bilo je dovoljno da potvrdi njegovo prisustvo u stanu - naveli su italijanski mediji.
Specijalne jedinice potom su opkolile objekat i izvele akciju hapšenja. Bajramović nije pružao otpor, a prema navodima italijanskih medija, po ulasku policije navodno je upitao: "Kako ste me pronašli?"
Tokom pretresa pronađeni su falsifikovani pasoš sa njegovom fotografijom, više mobilnih telefona, računari, hladno oružje i teleskopska palica. Istražitelji proveravaju da li je planirao novu promenu identiteta, budući da je, prema pisanju italijanskih medija, imao zakazan pregled kod maksilofacijalnog hirurga.