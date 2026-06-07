Mili Barjamović: Jesi razmišljao šta za Nana?

Krsto Vujić: Neka se opusti malo da vidi da se ne pominje nigde i onda ću ga navući na pare i to je to. Samo moram videti koga da pošaljem dole da ga zakopa.

Mili Barjamović: A to se mora dobro napraviti brate da se i tu ni napravi greška da neko leži zbog toga, zbog otmice itd. To kopanje je grdno, baš što uvek neko nekad može pokazati mesto gde je zakopan. Ja bih najradije ja da to uradim, ali gde ću još za Nana dolazit dole i rizikovati da padnem negde da me uhapse. Jedino ako dođem ubrzo za Duku da ga radim i samo ja da znam gde je rupa.

Krsto Vujić: Bitni je Duka brate, njega moramo završit jer on sigurno najviše gura sad.