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Državljanka Srbije poginula je danas tokom planinarenja na Prokletijama kod Gusinja. To je crnogorskim medijima potvrđeno iz policije u Beranama.

Ranije danas Gorska služba spašavanja Crne Gore saopštila je da su njihovi pripadnici zajedno sa Avio-helikopterskom jedinicom MUP-a krenuli u akciju u reonu Zastana na Prokletijama.

Međutim, helikopter Avio-helikopterske jedinice MUP-a morao je prinudno da sleti u blizini Gusinja nakon tehničkog kvara koji je nastao tokom angažovanja u akciji spasavanja.

(RTCG)

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