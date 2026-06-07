Dvadesetsedmogodišnja S.R. stradala je iznad Grebajskog Zastana u albanskom delu vrha Maja Zastanit, dok su njeni saputnici odmah pozvali pomoć.
Nesreća na planini
NOVI DETALJI TRAGEDIJE NA PROKLETIJAMA! Zbog nastradale planinarke (27) iz Srbije podignut helikopter, ali došlo do nove drame!
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Dvadesetsedmogodišnja planinarka iz Srbije S.R. poginula je juče oko 13 časova u predelu iznad Grebajskog Zastana, u albanskom delu vrha Maja Zastanit.
To su "Vijestima" nezvanično potvrdili izvori, navodeći da su sa S.R. bila još dva planinara iz Srbije, koja su odmah nakon nesreće uputila poziv za pomoć.
Jedan od izvora rekao je da je helikopterska jedinica stigla na lice mesta i spustila spasioca pomoću sajli, ali da je zbog složenosti situacije akcija obustavljena i nastavljena danas.
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