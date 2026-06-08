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Policijski službenik je tokom patrole u Zvečanuizgubio kontrolu nad službenim vozilom i udario u lokal u centru ovog mesta.

Ovu informaciju za KoSSev potvrdio je komandir saobraćajne jedinice za region Sever, Muniš Avdiju.

Kako je naveo, nezgoda se dogodila preksinoć, nešto posle 23 časa.

U incidentu nije bilo povređenih, ali je pričinjena materijalna šteta na izlogu lokala, kao i na službenom vozilu.

Protiv policajca koji je upravljao automobilom pokrenut je prekršajni postupak.

Kurir.rs/Kossev

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