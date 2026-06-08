Tokom patrole, policijski službenik izgubio je kontrolu nad službenim vozilom i zakucao se u lokal, nakon čega je pokrenut prekršajni postupak protiv njega.
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HAOS U ZVEČANU: Policajac izgubio kontrolu nad službenim vozilom i zakucao se u lokal
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Policijski službenik je tokom patrole u Zvečanuizgubio kontrolu nad službenim vozilom i udario u lokal u centru ovog mesta.
Ovu informaciju za KoSSev potvrdio je komandir saobraćajne jedinice za region Sever, Muniš Avdiju.
Kako je naveo, nezgoda se dogodila preksinoć, nešto posle 23 časa.
U incidentu nije bilo povređenih, ali je pričinjena materijalna šteta na izlogu lokala, kao i na službenom vozilu.
Protiv policajca koji je upravljao automobilom pokrenut je prekršajni postupak.
Kurir.rs/Kossev
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