Sedamnaestogodišnji mladić teško je povređen nakon pada sa krova kuće na Paliluli. Hitno je zbrinut i prevezen u Tiršovu, gde je zadržan na daljem lečenju
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MALOLETNIK PAO SA KROVA KUĆE! Užas na Paliluli: Hitno prebačen u Tiršovu, evo u kakvom je stanju!
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Maloletni A. S. (17) teško je povređen kada je juče oko 13 sati pao sa krova kuće na Paliluli.
Prema prvim, nezvaničnim informacijama, maloletnik je na krovu obavljao radove.
Njemu je ukazana hitna medicinska pomoć, a potom je prevezen u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj, gde je zadržan na daljem lečenju.
Kurir.rs/Telegraf
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