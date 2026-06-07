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Maloletni A. S. (17) teško je povređen kada je juče oko 13 sati pao sa krova kuće na Paliluli.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, maloletnik je na krovu obavljao radove.

Njemu je ukazana hitna medicinska pomoć, a potom je prevezen u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj, gde je zadržan na daljem lečenju.

Kurir.rs/Telegraf

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