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Danas je izgoreo automobil na auto-putu kod Malog Požarevca, u smeru ka Nišu. 

Kako se vidi na fotografijama Instagram stranice "192_rs" buktinja je u potpunosti progutala vozilo, te se gusti crni dim širio putem. 

Trenutno stanje učesnika, kao ni uzrok požara nije poznato. 

Uviđajem će biti otkriveno više detalja.

Kurir.rs

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