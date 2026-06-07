Automobil je danas izgoreo na auto-putu kod Malog Požarevca u smeru ka Nišu. Vozilo je potpuno uništeno u požaru, a gust crni dim širio se putem
Požar
BUKTINJA PROGUTALA VOZILO, GUSTI DIM KULJAO NA SVE STRANE! Automobil izgoreo na auto-putu kod Malog Požarevca: Mogući su zastoji (FOTO, VIDEO)
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Danas je izgoreo automobil na auto-putu kod Malog Požarevca, u smeru ka Nišu.
Kako se vidi na fotografijama Instagram stranice "192_rs" buktinja je u potpunosti progutala vozilo, te se gusti crni dim širio putem.
Trenutno stanje učesnika, kao ni uzrok požara nije poznato.
Uviđajem će biti otkriveno više detalja.
Kurir.rs
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