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Juče na Zvezdari se tokom fudbalske utakmice dogodila teška nesreća u kojoj je 26-godišnji mladić zadobio ozbiljne povrede usled eksplozije. Prema dostupnim informacijama, lekari su zbog težine povreda bili primorani da mu amputiraju šaku.

Više detalja o ovoj temi, za emisiju "Redakcija", otkrio je Blažo Marković, predsednik pokreta "Novi ljudi - nova snaga Srbije".

- Ovde je važno utvrditi kako je došlo do nesreće. Reč je o takozvanom topovskom udaru, jednom od najjačih pirotehničkih sredstava iz porodice petardi, koji proizvodi snažan zvučni efekat. Treba proveriti gde je kupljen, da li je nabavljen legalno, kao i da li je bio ispravan za upotrebu. Takođe, potrebno je utvrditi da li je eksplodirao pre nego što je mladić uspeo da ga odbaci ili je došlo do nekog drugog kvara - rekao je Marković.

Blažo Marković, predsednik pokreta Novi ljudi - nova snaga Srbije Foto: Kurir Televizija

Ključna pitanja tek treba da budu rasvetljena

Kako ističe, istraga ne bi smela da se zadrži samo na okolnostima pod kojima je mladić povređen, već da bi trebalo da obuhvati i širi kontekst celog događaja, kako bi se utvrdilo šta je dovelo do teške nesreće.

- Fokus ne bi trebalo da bude samo na povređenom mladiću, već i na poreklu samog sredstva. Ovakvi incidenti pokazuju koliko ozbiljne posledice pirotehnika može da izazove. Najčešće dolazi do povreda šaka, oštećenja sluha i vida, a u ovom slučaju posledice su bile posebno teške - kaže on.

Dalje smatra da je potrebno preispitati način upotrebe pirotehničkih sredstava u društvu, navodeći da bi njihova primena trebalo da bude strože regulisana i ograničena na obučena lica, s obzirom na moguće posledice po bezbednost ljudi i okoline.

- Kao društvo moramo da se zapitamo koliko je upotreba ovakvih sredstava opravdana. Pirotehnika često izaziva povrede, ali i uznemirenost građana i životinja. Zbog toga smatram da bi njena upotreba trebalo da bude strože kontrolisana ili ograničena isključivo na osobe koje su obučene za rukovanje takvim sredstvima - naveo je.

- Kontrole sprovode nadležne inspekcije koje proveravaju da li prodavci poseduju potrebne dozvole i da li se pirotehnička sredstva prodaju u skladu sa propisima. Potrebno je utvrditi da li je sredstvo u ovom slučaju bilo legalno nabavljeno i da li je ispunjavalo sve bezbednosne uslove. Ne može se isključiti ni mogućnost da je pirotehničko sredstvo bilo neispravno ili čak prepravljeno. Upravo zato je neophodno sprovesti detaljnu istragu koja će pokazati šta je izazvalo tako snažnu detonaciju i dovelo do teških povreda mladića. Tek nakon toga moći će da se utvrdi odgovornost svih koji su eventualno učestvovali u nabavci ili distribuciji takvog sredstva - za emisiju "Redakcija", zaključio je Marković.

05:04 MLADIĆU (26) AMPUTIRANA RUKA NAKON EKSPLOZIJE NA FUDBALSKOJ UTAKMICI! Blažo Marković o nesrećnom slučaju na Zvezdari: "Fokus nije samo na povređenom" Izvor: Kurir televizija

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