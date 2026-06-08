Intenzivno se traga za napadačem, a nadležni rade na utvrđivanju svih okolnosti ovog incidenta, kao i na identifikaciji i lociranju nasilnika.
užasno nasilje u beogradu
BRUTALNO PRETUČEN NASRED ULICE: Užas na Voždovcu, muškarac (46) u teškom stanju, u toku potraga za nasilnikom, ali i motivom
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U beogradskom naselju Voždovac, sat vremena nakon ponoći, dogodilo se brutalno nasilje u kojem je teško povređen Đ. A. (46).
Nesrećni muškarac je hitno prevezen u bolnicu, gde je primljen sa teškim telesnim povredama. Prema prvim informacijama, lekari su konstatovali krvarenje na mozgu i ozbiljne povrede unutrašnjih organa.
Sumnja se da je Đ. A. brutalno pretučen nasred ulice, a motiv napada za sada nije poznat.
Pripadnici policije odmah su pokrenuli istragu.
Intenzivno se traga za napadačem, a nadležni rade na utvrđivanju svih okolnosti ovog incidenta, kao i na identifikaciji i lociranju nasilnika.
Kurir.rs/Telegraf
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