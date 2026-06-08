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Nezvanično, nesreća se dogodila u subotu uveče kada je Milan Lj. pokušao da pređe ulicu van obeleženog pešačkog prelaza u Meljaku. U tom trenutku na njega je naletelo vozilo kojim je upravljao N. L. (26).

Udarac je bio silovit, a nesrećni čovek je u izuzetno teškom stanju hitno transportovan u bolnicu. Uprkos borbi lekara, Milan je nažalost podlegao povredama.

- Sve se odigralo u nekoliko sekundi. Milan je živeo tu u blizini, nedaleko od mesta gde ga je automobil pokosio - navode svedoci ove tragedije.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, telo nastradalog upućeno je na obdukciju. Policijska istraga će utvrditi sve tačne uzroke i okolnosti pod kojima je došlo do ove saobraćajne nesreće.

(Kurir.rs/Telegraf)

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