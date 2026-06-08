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U Barseloni je sinoć oko 21 časa došlo do pucnjave kada je ubijen muškarac, a prema nezvaničnim informacijama španskih medija, reč je o državljaninu Srbije.

Naime, kako piše "El Caso", muškarac obučen u crno je nekoliko puta pucao u leđa drugom muškarcu dok nije pao na zemlju. Uprkos naporima očevidaca, policajaca, a kasnije i lekara, muškarac je preminuo.

Katalonska policija je pokrenula istragu kako bi razjasnila sve činjenice. Napadač, koga su svedoci opisali kao visokog i snažne građe, uspeo je da pobegne.

Prema prvim informacijama, preminuli je bio stranac srpske nacionalnosti, piše "El Caso".

Stanovnici su za ovaj medij rekli da su čuli rafal, a zatim videli mnogo ljudi kako trče. Kada su uspeli da saznaju šta se dogodilo, videli su čoveka kako leži na zemlji sa povredama.

Neke komšije su pokušale da pomognu i započele su reanimaciju koju su nastavili lekari.

(Kurir.rs/Blic/El Caso)

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