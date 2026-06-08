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Pucnjava se dogodila u nedelju oko 21 čas, u dvorištu stambene zgrade u Ulici Karer de la Minerija. Iako su komšije pokušale da reanimiraju čoveka, a nakon toga i policajci i medicinski tehničari, on je preminuo na ulici.

Ti dramatični trenuci zabeleženi su i na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama.

Napadač, koga su svedoci opisali kao visokog i snažne građe, uspeo je da pobegne.

Pokrenuta je potraga u tom području kako ubica bio lociran, ali bez uspeha. Pucnjava se dogodila na istom mestu gde je, pre samo nekoliko nedelja, još jedan muškarac ubijen iz vatrenog oružja.

1/3 Vidi galeriju Ubijen Srbin u Barseloni Foto: Printscreen

Stanovnici su rekli novinama da su čuli rafal, a zatim videli ljude kako trče. Tada su videli čoveka kako leži u lokvi krvi na zemlji. Neke komšije su pokušale da mu pomognu i započele su reanimaciju, koju su nastavili bolničari iz, ali je on ipak izdahnuo.

Mosos d'Eskuadra (Katalonska policija) rasporedila je Grupu za brzo reagovanje i operacije i Mobilne brigade u to područje kako bi pojačali bezbednost na ovoj lokaciji.

Stanovnici tog dela Barselone održali su demonstracije ove nedelje zahtevajući veću bezbednost od Gradskog veća Barselone.

Pucnjava na istoj lokaciji

Međutim, za sada se ne čini da su dva incidenta, osim što su se dogodila na istom mestu, povezana, i policija veruje da su u pitanju dva odvojena događaja.

Muškarac ubijen pre nekoliko nedelja je imao oko 40 godina i bio je španski državljanin. Ovo novo pogubljenje nasred ulice je peto ubistvo u Kataloniji ove godine.

Ni u jednom od pet slučajeva, do sada, nije bilo hapšenja, niti su zločini rešeni.

Poslednja četiri ubistva su se dogodila u Badaloni, gde je Rumun ubijen u sukobu u karaoke baru; u naselju Poblenou u Barseloni, gde je pogubljen pripadnik crnogorskog mafijaškog klana; U L'Ospitalet de Ljobregatu, mladi Dominikanac je preminuo nakon što je tokom noći ubijen iz vatrenog oružja u parku.