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Mlađi nadzornik iz Okružnog zatvora u Novom Sadu Milan Mićunović uspešno je završio humanitarnu vožnju biciklom kroz više gradova u zemlji kako bi, uz podršku brojnih poznatih biciklista, podigao svest celokupne javnosti o srčanim manama kod dece.

Mićunović je simbolično završio svoju vožnju ispred Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj, u kojoj se obavljaju najsloženije hirurške intervencije kod dece sa srčanim manama.

1/5 Vidi galeriju Prešli 1.000 km na biciklama Foto: UIKS

On je u pratnji kolega i članova svoje porodice 1. juna krenuo na put od 1.000 kilometara od svog radnog mesta jer je tu i nastala ideja da se pomogne deci sa srčanim manama.

- Mlađi nadzornik iz Okružnog zatvora u Novom Sadu Milan Mićunović rešio je da pokrene širu akciju podizanja svesti o potrebama te dece i njihovom lečenju kad je saznao da njegov kolega sa posla ima ćerku sa srčanom manom - izjavio je direktor

Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mile Jandrić.

Direktor Uprave je dodao da je Mićunović 2024. godine imao takođe humanitarnu vožnju biciklom kroz tri države kako bi pomogao da se prikupi što više novca za lečenje devojčice Merjem Nikšić koja boluje od cerebralne paralize.

- On je ovog puta uspeo da okupi najbolje bicikliste u Srbiji i na Balkanu za svoj humanitarni pohod tako da su sa njim krenuli i profesionalni biciklisti i višestruki prvaci u tom sportu i učesnici olimpijskih igara - Veljko Stojnić, Aleksandar Roman i Ivan Stević - rekao je Jandrić.

Mile Jandrić Foto: UIKS

On je podsetio i na humanost komandira Okružnog zatvora u Beogradu koji su, uz blagoslov patrijarha Porfirija, u martu peške išli od Beograda do manastira Ostrog u Crnoj Gori kako bi pomogli da se što više novca prikupi za lečenje dvoje mališana - četvorogodišnje Sofije Jaković i desetogodišnjeg Feđe Alkovića.