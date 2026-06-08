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Više javno tužilaštvu u Zaječaru uložilo je žalbu na odluku o obustavljanju postupka protiv Radoslava Dragijevića (75), saznaje Kurir!

Iako je Veće Višeg suda u Negotinu odbacilo optužbe protiv Radoslava Dragijevića (75), oca Dejana Dragijevića optuženog da je sa Sr]anom Jankovi'em ubio Danku Ilić (2) u Banjskom Polju kod Bora, Radoslav još uvek nije slobodan.

1/6 Vidi galeriju Radoslav Dragijević Foto: Slađana Nedeljković

On se i dalje krivično optužuje da je počinio krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Njegov sin Dejan Dragijević kao i Srđan Janković su u pritvoru gde čekaju suđenje zbog optužbe teškog ubistva Danke Ilić.

Naime, Više javno tužilaštvu u Zaječaru uložilo je žalbu na odluku o obustavljanju postupka protiv njega. Kako nezvanično saznajemo, da li će ovaj čovek biti pravnosnažno oslobođen optužbi, znaće se tek za par nedelja.

- Ponovo će sve zavisiti od Apelacionog suda u Nišu. Više javno tužilaštvo u Zaječaru uložilo je žalbu na odluku Višeg sudu u Negotinu, a Viši sud u Negotinu treba da pošalje dokumentaciju Apelacionom sudu u Nišu. Šta će biti dalje, zavisi od odluke niških sudija tamošnjeg Apelacionog suda - saznajemo od nadležnih.

Srđan Janković i Dejan Dragijević Foto: Nemanja Nikolić

Inače, Radoslav Dragijević, koji je od nestanka, a kako tužilaštvo smatra i ubistva Danke Ilić izgubio sina i suprugu, a drugi sin mu je sve vreme u pritvoru, živi u borskom selu Zlot i negira i svoju i sinovljevu optužnicu kako pred nadležnima, tako i u javnom životu.