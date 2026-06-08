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Meštani Stalaća kod Kruševca, gde su se juče oko 17 časova u Velikoj Moravi utopila dva dečaka, kažu da ne pamte ovakvu tragediju.

Kako dodaju, svi su doboko potreseni smrću dvoje dece, a jedan meštanin je za beorgadske medije rekao da se sve desilo naočigled brojnih kupača, koji su se u tom momentu nalazili na plaži ispod Starog železničkog mosta. Prema njegovim rečima, jedan čovek je uspeo da dođe do dece koja su se davila i da ih izvuče na obali, ali nažalost njima nije bilo spasa.

Prema njegovim rečima, jedan nastradali dečak je imao 11, a drugi 15 godina. Takođe je rekao da je jedan dečak bio iz Stalaća, a drugi iz naselja Grad Stalać. Kobnog dana, oni su se kupali na Velikoj Moravi, ali i pecali, a onda je sve krenulo po zlu.

- Čuo sam da su u tom trenutku bili u vodi gde je mulj, a onda je jednog od njih povukao vir, pa je on za sobom povukao i drugog dečaka, pa su obojica počela da se dave - prepričava meštanin sela kod Kruševca i dodaje:

- Na plaži je bilo još ljudi, a prvi je do njih je doplivao naš komšija zvani Gule. Obojicu ih je zgrabio i izvukao na obalu, pa je započeta reanimacija, ali su oba mališana preminula. Svi smo slomljeni, ovo je nezapamćena tragedija u našem selu.