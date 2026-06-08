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Španska policija, koja vodi istragu ubistva državljanina Srbije, koje se dogodilo sinoć u Barseloni, ne isključuje mogućnost da je likvidacija povezana sa ratom kriminalnih klanova. Prema pisanju španskih medija, jedan pravac istrage usmeren je ka "balkanskim klanovima".

Podsetimo, kriminalni rat kavačkog i škaljarskog klana zbog trgovine drogom počeo je 2014. u Španiji, i u njemu je prema nezvaničnim informacijama, tokom proteklih godina ubijeno više od 80 ljudi.

Muškarac, čiji se identitet još uvek zvanično utvrđuje, navodno je Beograđanin, sa Vračara.

Slika s mesta ubistva u Barseloni Foto: Printscreen

- Napadač koji je u njega ispalio više hitaca, pobegao je sa mesta zločina i katalonska policija traga za njim. Očevici su ga opisali kao krupnog i visokog muškarca, starog oko 30 godina i opisali da je žrtvi pucao u leđa, iz neposredne blizine - navode mediji.

Na video-snimcima se mesta zločina, vidi se kako nekoliko minuta nakon pucnjave, komšije pokušavaju da pomognu žrtvi. Na lice mesta brzo su stigle i službe Hitne pomoći, ali mu nije bilo spasa.

Katalonska policija, za sada se nije zvanično oglasila. Međutim, prema pisanju medija, odmah je pokrenuta opsežna istraga kako bi se razjasnio motiv i pronašao napadač.

- Prema prvim izveštajima koje je objavio ElCaso.cat, a koji još nisu zvanično potvrđeni, žrtva je bio Srbin. Istraga će sada utvrditi motiv zločina i da li je povezan sa kriminalnim mrežama, kao i da li je u pitanju nastavak obračuna zaraćenih klanova - navode oni.

Foto: Društvene Mreže

Kako prenose mediji, tokom istrage bi trebalo da bude utvrđeno gde je ubijeni živeo u Barseloni, kao i s kim je održavao kontakte.

Inače, područje u kom se surova likvidacija dogodila, odmah su zatvorile specijalne jedinice španske policije kako bi se što pre pronašao i uhapsio ubica, ali potraga do sada nije dala rezultate.

Stanovnici kvarta u kom je muškaracu ubijen, izjavili su da su čulli rafal, a potom videli ljude koji beže.

- Videli smo čoveka koji je ležao na zemlji. Neke komšije su u nameri da mu pomognu, do dolaska bolničara počele reanimaciju, ali nije mu bilo spasa - ispričali su oni.