U BARSELONI UBIJEN MLADIĆ SA VRAČARA? U leđa mu pucao krupan i visoki muškarac, pa nestao bez traga! Ovo su najnoviji detalji istrage!
Španska policija, koja vodi istragu ubistva državljanina Srbije, koje se dogodilo sinoć u Barseloni, ne isključuje mogućnost da je likvidacija povezana sa ratom kriminalnih klanova. Prema pisanju španskih medija, jedan pravac istrage usmeren je ka "balkanskim klanovima".
Podsetimo, kriminalni rat kavačkog i škaljarskog klana zbog trgovine drogom počeo je 2014. u Španiji, i u njemu je prema nezvaničnim informacijama, tokom proteklih godina ubijeno više od 80 ljudi.
Muškarac, čiji se identitet još uvek zvanično utvrđuje, navodno je Beograđanin, sa Vračara.
- Napadač koji je u njega ispalio više hitaca, pobegao je sa mesta zločina i katalonska policija traga za njim. Očevici su ga opisali kao krupnog i visokog muškarca, starog oko 30 godina i opisali da je žrtvi pucao u leđa, iz neposredne blizine - navode mediji.
Na video-snimcima se mesta zločina, vidi se kako nekoliko minuta nakon pucnjave, komšije pokušavaju da pomognu žrtvi. Na lice mesta brzo su stigle i službe Hitne pomoći, ali mu nije bilo spasa.
Katalonska policija, za sada se nije zvanično oglasila. Međutim, prema pisanju medija, odmah je pokrenuta opsežna istraga kako bi se razjasnio motiv i pronašao napadač.
- Prema prvim izveštajima koje je objavio ElCaso.cat, a koji još nisu zvanično potvrđeni, žrtva je bio Srbin. Istraga će sada utvrditi motiv zločina i da li je povezan sa kriminalnim mrežama, kao i da li je u pitanju nastavak obračuna zaraćenih klanova - navode oni.
Kako prenose mediji, tokom istrage bi trebalo da bude utvrđeno gde je ubijeni živeo u Barseloni, kao i s kim je održavao kontakte.
Inače, područje u kom se surova likvidacija dogodila, odmah su zatvorile specijalne jedinice španske policije kako bi se što pre pronašao i uhapsio ubica, ali potraga do sada nije dala rezultate.
Stanovnici kvarta u kom je muškaracu ubijen, izjavili su da su čulli rafal, a potom videli ljude koji beže.
- Videli smo čoveka koji je ležao na zemlji. Neke komšije su u nameri da mu pomognu, do dolaska bolničara počele reanimaciju, ali nije mu bilo spasa - ispričali su oni.
Inače, u poslednjih godinu dana, ovo je četvrti obračun na teritoriji Barselone koji se dovodi u vezu sa ratom kavačkog i škaljarskog klana.