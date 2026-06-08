TEŠKA NESREĆA KOD KOVILJA NA AUTO-PUTU BEOGRAD - NOVI SAD: Šoferšajbna razbijena, prednji deo smrskan skroz (VIDEO)
Teška saobraćajna nezgoda dogodila se danas na auto-putu iz pravca Novog Sada ka Beogradu, pre isključenja za Kovilj, objavljeno je na društvenim mrežama.
Kako se vidi na snimku, prednji deo automobila je potpuno smrskan, dok je šoferšajbna razbijena. Vozilo je zaustavljeno na kolovozu, a na licu mesta nalaze se i dežurne službe.
Prema prvim informacijama, nije poznato da li ima povređenih, kao ni kako se nezgoda dogodila, ali je zbog toga došlo do formiranja kilometarskih kolona na auto-putu.
Pripadnici policije nalaze se na licu mesta, a više informacija biće poznato nakon uviđaja.
Saobraćaj se na ovoj deonici odvija otežano, a vozačima se savetuje dodatan oprez i strpljenje, s obzirom na to da je zbog udesa nastala velika gužva. Istraga je u toku.
Kurir.rs/Telegraf/Instagram 192