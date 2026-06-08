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Kako se vidi na snimku, prednji deo automobila je potpuno smrskan, dok je šoferšajbna razbijena. Vozilo je zaustavljeno na kolovozu, a na licu mesta nalaze se i dežurne službe.

Prema prvim informacijama, nije poznato da li ima povređenih, kao ni kako se nezgoda dogodila, ali je zbog toga došlo do formiranja kilometarskih kolona na auto-putu.

Pripadnici policije nalaze se na licu mesta, a više informacija biće poznato nakon uviđaja.

Saobraćaj se na ovoj deonici odvija otežano, a vozačima se savetuje dodatan oprez i strpljenje, s obzirom na to da je zbog udesa nastala velika gužva. Istraga je u toku.