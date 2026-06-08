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Stravična tragedija pogodila je selo Donja Livadica kod Velike Plane, gde se juče u Velikoj Moravi utopila devojčica rođena 2012. godine.

Ronioci Žandarmerije su nakon potrage locirali i izvukli njeno telo iz reke.

Ova nesreća izuzetno je potresla njene komšije i prijatelje, jer je, kako kažu, reč o detetu koje je pretrpelo tešku porodičnu tragediju. Naime, devojčica je nedavno ostala bez oca, a sa majkom je živela u veoma teškim i oskudnim životnim uslovima.

Prema prvim informacijama, dve devojčice su juče prvobitno šetale pored reke, a potom su odlučile da uđu u vodu i da se okupaju.

Drama je usledila kada je jedna devojčica uspela da izađe iz Velike Morave, dok je druga ostala u vodi i nestala ispod površine.

Na lice mesta su odmah alarmirane nadležne službe, a u potragu su se uključili i ronioci Žandarmerije, koji su, nažalost, pronašli i izvukli telo devojčice.

Istraga je u toku i ona će utvrditi tačne okolnosti ove velike tragedije.

Podsetimo, juče se dogodila tragedija i u Stalaću kod Kruševca, kada su se u Velikoj Moravi utopila dva dečaka.

(Telegraf)

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