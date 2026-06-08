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Nakon što je MMA borac Marko Bojković, dao izjavu policiji povodom optužbi na račun svog brata M. B. (22) da je u noći između 5. i 6. juna u Užicu pretukao Jovanu Petrović,ćerku poznatog muzičara Dejana Petrovića, oglasili su se iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija!

1/12 Vidi galeriju Marko Bojković Foto: Printskrin/Instagram

Iz Uprave su, naime, reagovali na izjavu Bojkovića "da su u lokalu u Užicu njega i njegovog brata napali lokalni dileri i lica na odsluženju zatvorske kazne, a da je kasnije slučaj u javnosti predstavljen potpuno drugačije od strane Jovane Petrović, odnosno njenog oca Dejana Petrovića".

- Povodom navoda da su lica na izvršenju kazne zatvora učestvovala u napadu koji se desio u lokalu u Užicu 5. juna, saopštavamo da nismo od nadležnih institucija dobili nijednu informaciju koja bi mogla takve navode da potkrepi - rečeno je u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija UIKS.

Dejan i Jovana Petrović Foto: Instagram/petroviccc_jovana

Inače, Marko Bojković je naveo i "da je incident počeo tako što je dečko Jovane Petrović, koji je na odsluženju zatvorske kazne i koji je višestruki povratnik, započeo napad na njih u lokalu u momentu kada su se drugarice Jovane Petrović slikale sa njim i njegovim bratom".

S druge strane, Jovana Petrović je u policiji izjavila da se incident dogodio nakon izlaska u kom su momci išli za njom i drugaricama u grupi i vređali ih navodnim rečima: "J***ćemo Vas ku**e, dr**e...".

U jednom momentu jedan od njih, kako je navela, za koga je kasnije saznala da se radi o bratu MMA borca, navodno prišao i obratio im se rečima: "Ku**e, pocepaću Vas! Je***u vam mater!", što je ponovio nekoliko puta i tada joj je zadao udarac šakom u predelu vrata.

Osumnjičeni brat MMA borca Foto: Društvene Mreže

Policija je privela osumnjičenog, a tužilac iz Osnovnog javnog tužilaštva u Užicu je zatražio da mu se odredi pritvor. Bratu Marka Bojkovića na teret se stavlja krivično delo nasilničko ponašanje.