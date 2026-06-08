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Na Prokletijama kod Gusinja i danas je u toku velika akcija Gorske službe spašavanja Crne Gore i brojnih planinara-alpinista kako bi se pronašlo i izvuklo telo državljanke Srbije koja je poginula tokom planinarenja, prenosi RTCG.

Podsetimo, reč je navodno o S. R. (27) koje je nastradala u subotu oko 13 sati. Sa S. R. su prema nezvaničnim informacijama bila još dva planinara iz Srbije, koja su odmah nakon nesreće uputila poziv za pomoć.

Prema rečima iskusnog planinara i planinarskog vodiča Ahmeta Rekovića, koji se nalazi na mestu događaja, helikopter danas neprestano kruži oko planinskog vrha Maja Zastanic.

Foto: Facebook/GSS Crne Gore

- To je neverovatno nepristupačan i visok vrh. Pravi šiljak je visine 2.275 metara. Prvi put je osvojen pre dve godine, i ova nesrećna devojka je bila u grupi iskusnih alpinista koji su se juče popeli. Na samom vrhu ona je pokušala da zaobiđe jednu stenu, kada je propala. Ispod je provalija duboka 250 metara - kazao je Reković za portal RTCG.

On je objasnio da je to sama granica između Crne Gore i Albanije.

- Helikopter je upravo spustio spasioce na tu dubinu i kruži iznad dok oni pokušavaju da lociraju telo stradale planinarke - dodao je Reković.

Kako je rekao, planinarka koja je stradala je bila vrlo iskusni alpinista koja je osvajala vrhove na Alpima.

- Nije više reč samo o neiskustvu, već o ulasku u realno veliki rizik. Ovaj vrh je izazovan i postao je stvar prestiža među alpinistima, što je potpuno nepotrebno - kazao je ovaj iskusni planinar.

1/6 Vidi galeriju Planinarka iz Srbije poginula na Prokletijama Foto: Facebook/GSS Crne Gore, Printskrin



Dodao je i da je ova godina posebno teška i da je na visinama od preko 1.800 metara sneg još uvek veliki, što predstavlja dodatni rizik.

- Moj savet je svima koji dolaze na Prokletije da ne idu bez vodiča, a čak i iskusnim alpinistima, kao što je bila ova grupa u kojoj se nalazila i stradala planinarka, da dobro procene situaciju i ne ulaze u nepotrebne rizike - poručio je poznati plavski planinar i vodič Ahmet Reković.

Masiv Prokletija koji predstavlja završetak Dinarida koji počinju na Alpima, postao je poslednjih godina omiljena destinacija planinara i alpinista.

Na nekada vrlo nepristupačnim vrhovima kod Plava i Gusinja, u ne tako dugom periodu, stradalo je deset planinara iz raznih krajeva svijeta.