Kako je objasnio za "RTCG" Ahmet Reković, planinarski vodič, helikopter je bio angažovan tokom akcije potrage. Objasnio je da se tragedija dogodila na vrlo nepristupačnom mestu.

- To je nevjerovatno nepristupačan i visok vrh. Pravi šiljak visine 2.275 metara - rekao je.

Prvi put je osvojen pre dve godine, dok je nesrećna devojka bila u grupi iskusnih alpinista koji su se juče popeli, ali je na samom vrhu pokušala da zaobiđe jednu stenu, propala.

Ispod je provalija duboka 250 metara.Helikopter je spustio spasioce na tu dubinu i kružio dok su oni pokušavali da lociraju telo stradale planinarke.

- Nije više reč samo o neiskustvu, već o ulasku u realno veliki rizik. Ovaj vrh je izazovan i postao je stvar prestiža među alpinistima, što je potpuno nepotrebno - pojasnio je Reković.