(FOTO) OVO JE SRPKINJA (27) KOJA JE STRADALA NA PROKLETIJAMA Pala u provaliju od 250 metara, osvanula POTRESNA PORUKA: "Mislite na mene, molite za mene"
Na društvenim mrežama objavljena je potresna oproštajna poruka od S. R. (27), državljanki Srbije koja jetragično stradala proteklog vikenda u nesreći na Prokletijama.
Njeno telo su ranije danas pronašli i iz provalije duboke oko 250 metara izvukli pripadnici Gorske službe spasavanja i planinari-alpinisti.
"Smrt nije nista posebno - samo sam otisao u drugu sobu. Ja sam ja i vi ste vi - sto smo si bili, jos smo si uvek. Zovite me mojim starim imenom, razgovarate sa mnom obično kao i uvek. Neka ne bude promene u vašem glasu, neka ne bude usiljen, svečan i Žalostan. Smejte se, kao sto smo se uvek smejali našim veselim šalama. Zabavijajte se, smejte se, mislite na mene, molite za mene. Neka ne budem zaboravljen samo zato što me se ne vidi. Ta čekam vas, negde blizu, tu iza ugla. Sve je u redu", glasi dirljiva oproštajna poruka.
Naime, reč je o stihovima iz pesme ‘Smrt nije ništa’, autora Henrija Skota Holanda, koja kroz svoju poruku pruža utehu i govori o večnoj povezanosti živih i preminulih.
Podsetimo, na planini Prokletije je danas pronađeno telo državljanke Srbije koja je poginula u subotu 6. juna tokom planinarenja, javlja "RTCG". Akcija potrage, u kojoj su učestvovali Gorska služba spasavanja Crne Gore (GSS) i brojni planinari-alpinisti, je danas završena nakon tri dana potrage.
Policija u Beranama je za "RTCG" i zvanično potvrdila da je telo pronađeno i prebačeno u Klinički centar Crne Gore na obdukciju.
Devojka S.R. (27) je stradala u subotu kada je pala sa litice dok su sa njom bila još dvojica muškaraca, koji su odmah prijavili da se dogodio incident.
Kako je objasnio za "RTCG" Ahmet Reković, planinarski vodič, helikopter je bio angažovan tokom akcije potrage. Objasnio je da se tragedija dogodila na vrlo nepristupačnom mestu.
- To je nevjerovatno nepristupačan i visok vrh. Pravi šiljak visine 2.275 metara - rekao je.
Prvi put je osvojen pre dve godine, dok je nesrećna devojka bila u grupi iskusnih alpinista koji su se juče popeli, ali je na samom vrhu pokušala da zaobiđe jednu stenu, propala.
Ispod je provalija duboka 250 metara.Helikopter je spustio spasioce na tu dubinu i kružio dok su oni pokušavali da lociraju telo stradale planinarke.
- Nije više reč samo o neiskustvu, već o ulasku u realno veliki rizik. Ovaj vrh je izazovan i postao je stvar prestiža među alpinistima, što je potpuno nepotrebno - pojasnio je Reković.
Masiv Prokletija koji predstavlja završetak Dinarida koji počinju na Alpima, postao je poslednjih godina omiljena destinacija planinara i alpinista.
Na nekada vrlo nepristupačnim vrhovima kod Plava i Gusinja, u ne tako dugom periodu, stradalo je deset planinara iz raznih krajeva sveta
Kurir.rs