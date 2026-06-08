Biciklista je napustio mesto nesreće, a detalji će biti poznati nakon uviđaja
Sudar
MOTOCIKLISTA NALETEO NA STUB SEMAFORA! Saobraćajka u Novom Sadu: Pokušao da izbegne biciklistu koji je prešao na crveno - šteta OGROMNA! (FOTO)
Slušaj vest
Danas je došlo do saobraćajne nesreće u Bulevaru Evrope, u Novom Sadu.
- Motociklista je pokušao da izbegne biciklistu koji je prelazio na crveno, pa je udario u stub semafora - navodi se u objavi Instagram stranice "192_rs".
Kako se dodaje, biciklista se udaljio s mesta nesreće peške, dok je pričinjena veća šteta na motoru.
Motociklista je prevezen u bolnicu.
Uviđajem će biti poznato više detalja.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši