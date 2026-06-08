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Danas je došlo do saobraćajne nesreće u Bulevaru Evrope, u Novom Sadu. 

- Motociklista je pokušao da izbegne biciklistu koji je prelazio na crveno, pa je udario u stub semafora - navodi se u objavi Instagram stranice "192_rs". 

Kako se dodaje, biciklista se udaljio s mesta nesreće peške, dok je pričinjena veća šteta na motoru. 

Motociklista je prevezen u bolnicu

Uviđajem će biti poznato više detalja. 

Kurir.rs

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