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Na području Policijske uprave u Subotici dogodilo se pet saobraćajnih nezgoda, od 1. do 7. juna, 2026. godine.

U četiri saobraćajne nesreće, tri osobe su teže i jedna osoba je lakše povređena, dok je u jednoj saobraćajnoj nezgodi pričinjena samo materijalna šteta.

U navedenom periodu, policija je podnela 108 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdat je 761 prekršajni nalog i iz saobraćaja je isključeno 25 vozača, od kojih je za šest vozača određena mera zadržavanja, zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 15 intervencija.

Kurir.rs

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