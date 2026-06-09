Na području Policijske uprave u Subotici od 1. do 7. juna zabeleženo je pet saobraćajnih nezgoda. Tri osobe zadobile su teške, jedna laku povredu, dok je policija zbog prekršaja sankcionisala stotine vozača i iz saobraćaja isključila 25 njih
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ČETVORO POVREĐENIH U PET SAOBRAĆAJKI U SUBOTICI Isključeno 25 vozača iz saobraćaja, od kojih je šestoro pijanih zadržano u policiji!
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Na području Policijske uprave u Subotici dogodilo se pet saobraćajnih nezgoda, od 1. do 7. juna, 2026. godine.
U četiri saobraćajne nesreće, tri osobe su teže i jedna osoba je lakše povređena, dok je u jednoj saobraćajnoj nezgodi pričinjena samo materijalna šteta.
U navedenom periodu, policija je podnela 108 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdat je 761 prekršajni nalog i iz saobraćaja je isključeno 25 vozača, od kojih je za šest vozača određena mera zadržavanja, zbog teške ili potpune alkoholisanosti.
U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 15 intervencija.
Kurir.rs
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